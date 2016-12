Martin Rota: Pokud má youtuber víc než sto tisíc odběratelů a neuživí se tím, dělá něco špatně

Na svém hlavním kanále má aktuálně 201 589 odběratelů, kteří se jeho videi často královsky baví. „Na kanále Ztráta času mám videa, k jejichž natočení mě inspiroval třeba jen jediný vtip, nebo když si chci užít insult comedy,“ říká obdivovatel britských stand-up komiků Jimmyho Carra a Billa Baileyho s tím, že mu čeští youtubeři vtipní rozhodně nepřipadají: „V okamžiku, kdy se někdo pokouší dělat fór a já uprostřed něj vím, jaká bude další věta a jak to skončí, nepřijde mi to vtipné. Sám se snažím jít až do takového meta-humoru, rozhodně se vyvaruju řešení a point, které by napadly většinu lidí. Problém českého YouTube je, že na něm jsou jen prvoplánové vtipy – to úplně první, co člověka napadne.“ Český humor pro Martina Rotu končí Šimkem a Grossmannem, Cimrmanem a vůbec Zdeňkem Svěrákem, Divadlem Sklep a Českou sodou.

8 komiků se vám, i prostřednictvím jedinečných snímků Romana Černého, představí v Excellentu, který spolu s Reflexem č. 48 vychází 1. prosince.