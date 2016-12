Písničkář a spisovatel Honza Jícha: Nechtěl bych dělat ten typ humoru, kterým se dá uživit

Honza Jícha je prozaik, dramatik, „folkáč“, bohemista, vítěz televizní soutěže Riskuj!, polyglot a učitel národů, vydavatel časopisu o makrobiotice, otec čtyř dětí a vůbec mistr práce všeho druhu. Svoji první, propracovaně až záludně vtipnou knihu Prevít na studiích, která nedávno vyšla už počtvrté, napsal v pouhých dvaceti letech – a další přibližně tucet próz následoval. Poslední dekádu vymetá jako muzikant „různé obskurní akce“. Složení kapely se mění, Honza a jeho osobitý duch ovšem zůstávají.

„Humorem se ale neživím, spíš ho nechávám prostoupit všemi ostatními profesemi. Já bych vlastně nechtěl dělat ten typ humoru, kterým se dá uživit,“ tvrdí učitel z pražského Keplerova gymnázia a ředitel liteňské základky. „Když se podívám na ty estrády, videa a knihy, co vycházejí vstříc vkusu masového publika… Po humoristické tradici, co v Česku máme, od Nerudy a Osvobozeného divadla po Cimrmana, prožívá český humor těžký úpadek. Mám doma komplet písniček ze Semaforu je jich asi tři sta, spousta z nich úplně neznámá, ale ani jedna není blbá! Nenajdete tam nedotažený verš ani slovní vatu, čehož je dnešní tvorba plná i u těch největších hvězd, jejichž slovesné umění kritika velebí, ale které jsou jen slabým odvarem toho, co bývávalo a k čemu se snažím vztahovat.“

Muž, jehož práce s jazykem se blíží tomu nejlepšímu z díla jiného učitele češtiny, Zdeňka Svěráka, vyznává humor, „který je inteligentní, náznakový a určitým způsobem dokonalý – nejde po povrchu ani explicite hned na věc“.

A dodává, že dělat humor na plný úvazek by nechtěl, neboť nadprodukce vyvolaná poptávkou nebo smlouvou je cestou do záhuby: „Po nečekaně velkém úspěchu mojí prvotiny si se mnou dal schůzku nakladatel Ivo Železný a moc mě prosil, abych pro něj psal vtipné knížky na zakázku. Hned mi dal seznam témat: průvodce špatným sexem, jak zpackat pohřeb, rozvod… Přitom Prevít měl takový ohlas proto, že šlo o moje vlastní zážitky, že jsem do dvou tenoučkých knížek vložil pět let studií. V případě rozvodů, pohřbů i špatného sexu bych musel dost vařit z vody!“

