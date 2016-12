Nejistý osud pořadu Chcete mě aneb Pes, který žádá vysoký honorář

Šéf kultury Reflexu Milan Tesař vám přináší pravidelný pateční balíček tipů, co o víkendu musíte a naopak nesmíte slyšet, vidět a číst.

Andělský humor

Kolegyni Spáčilové jsem k recenzi v tištěném Reflexu na Anděla Páně 2 vymyslel titulek Humor jak v nebi, tak i na Zemi. Nechci se chválit, ale zdá se mi docela výstižný. Doufám, že je pravdivý. Snad to Tereza s tou chválou nepřepískla. Přeju si to za nás za všechny, protože tu pohádku budeme teď mít na štědrovečerním talíři rok co rok.

Padesát odstínů Gillian Andersonové

O humor bude naopak jistě nouze ve třetí řadě seriálu The Fall s Gillian Andersonovou (Akta X) a Jamiem Dornanem (Padesát odstínů šedi a Anthropoid). Začíná na HBO 5.12. Podle mě se bude hrát už jedině o to, jestli sériový vrah konečně neodbytnou komisařku zabije a stáhne z ní kůži, nebo se do sebe zamilují – všetko je otvorené, jak kdysi zpíval Elán.

Černý na bílém

Režisér Jan Hřebejk se nám v printu svěřil, že je očarován knihou sebraných článků nestora české hudební kritiky Jiřího Černého. Cituju: „Znovu si pouštím Dášu Voňkovou, Ivu Bittovou, Petra Skoumala, Vladimíra Mertu, Marsyas… A vracím se na ty koncerty, k poslechu těchto nahrávek… Není v tom žádná nostalgie, doba (rozuměj 80. léta – pozn. red.) to byla debilní, ale ta hudba a poezie mají stále sílu a pan Černý o tom umí skvěle psát.“ Pokud si taky chcete udělat nostalgický domácí koncert, pořiďte si knihu Jiří Černý… na bílém 3.

Děsivá Dusilová

Toužíte-li na YouTube vidět něco, co mě vyděsilo, pusťte si klip Lenky Dusilové & Baromantiky Indiánky. Lenka v něm má dokonalou masku vetché stařeny a šílené na tom je, že až takhle bude vypadat zpěvačka, budu já – řečeno se Shakespearem – bezpečně obcovat s červy. Mimochodem, klip získal první místo na mezinárodním festivalu videoartu Crossroads of Arts, který proběhl v Moskvě.

Chceme Chcete mě?

Dost mě pobavil výrok Marty Kubišové, která se kdesi svěřila s nejistým osudem pořadu Chcete mě. „Televize pořád připomíná, že je natáčení drahé a že beze mě půjde do kytek. Chápu, že je to drahý pořad, ale za zvířaty prostě musíte dojet, ta na Kavčí hory sama nepřijdou!“ Sedmimiliardová instituce nemá na to, aby dojela za psy? Proboha! Nebo chtějí ty čoklové tak vysoký honoráře?

