Herečka a zpěvačka Iva Pazderková: Blbou blondýnu miluju a jen tak ji neopustím

Její pubertální fóry, hustě přehnaná dikce a bárbínovské svíjení nás nepřestaly bavit ani po dvanácti letech od vstupu Blbé blondýny na scénu: „Humor osvobozuje, ohlazuje, léčí, může klást otázky, podněty k zamyšlení i těm, kteří na vážnou notu neslyší. A satira je zdravá. Proto je asi humor žádaný a já mám veliké štěstí.“

A neměla během těch dvanácti let chuť někdy BB alias Blbou blondýnu úplně pohřbít a vzít to odjinud? „Mívala jsem. Mívám. Je to jako manželství. Ale miluju ji a jen tak ji neopustím. I když na sebe máme sotva pár večerů v měsíci,“ říká herečka, která už třináct let účinkuje v Divadle Na Fidlovačce.

Hostuje v Hudebním divadle Karlín, nahrála dvě alba, viděli jsme ji v množství televizních seriálů a filmů a účinkovala i v obou řadách show Tvoje tvář má známý hlas.

8 komiků se vám, i s pomocí jedinečných snímků Romana Černého, představí v Excellentu, který spolu s Reflexem č. 48 vychází 1. prosince.