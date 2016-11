Gott vs. Ortel: Sledujte živě přenos Českého slavíka s Milanem Tesařem a JXD

Dneska je to 30 let co zemřela Laďka Kozderová ve 37 letech. A to byla opravdu fantastická zpěvačka! Když zpívala Hallo Dolly, tak z toho byli u vytržení i Amíci. Doufám, že se nebude obracet v hrobě. Zasloužila by si vzpomínku.