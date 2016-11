Nová novelka Michala Viewegha Melouch: Nastavovaná, řídká kaše chuti mdlé

„Show, donʼt tell – neříkej jim o tom, ukaž jim to!“ Základní poučka respektovaná dobrými autory: Nezahlcuj čtenáře těžkopádnými popisy a rozklady; prostě aktivuj jejich smysly, nech je cítit vůně, vtáhni je do děje! To by ovšem musel Melouch, v pořadí snad už devětadvacátá kniha nejplodnějšího z českých porevolučních prozaiků, nějaký děj mít.