Týdenní dekomprese: Syrští běženci zakládají Československo

Představte si, že Miloš Zeman s Andrejem Babišem takhle jednoho nedělního odpoledne předstoupí před televizní národ a oznámí, že měli do této chvíle vážné problémy psychiatrického charakteru. Oznámí přitom také, že po dlouhých letech léčby antipsychotiky, elektrošoky a hipoterapií jsou však nyní konečně v pořádku a od tohoto dne věnují veškeré své úsilí tomu, aby z České republiky udělali ráj na zemi nikoliv pro sebe samé (jak tomu bylo doposud), ale pro veškeré její občany. Představte si, že by to přitom nebyly prázdné řeči dvou protřelých megalomanských überšílenců, ale pravda a nic než pravda – a že by se oba takhle rázem obrátili od temné strany Síly k té světlé.

Tak něco takového se teď přihodilo absolutně šílené hrdince z komiksové party Suicide Squad jménem Harley Queen. Harley Queen bývala oddanou zaměstnankyní gothamského Arkhamova ústavu pro choromyslné zločince (to je to odbytiště zloduchů, jehož cely při šichtě ve fiktivním Gothamu plní Batman), dokud ji nesbalil Joker a neproměnil ji v klientku stejné léčebny. Harley Queen je od té doby synonymem destruktivní psychotičky, jejíž milostný vztah s Jokerem je ikonickým příkladem násilnického vztahu, v jehož rámci se jedná zásadně v afektu, místo polibků se v něm rozdávají údery kresleným pneumatickým kladivem a jedinými svědky maniakálních (a ve stejném afektu následně stahovaných) nabídek k sňatku jsou hromady mrtvol. Nebo Batman.

Harley Queen mívá kladivo a nebojí se ho použít. • Foto Profimedia.cz

Vydavatelství DC komiks je však nyní po uši v pestrobarevných vodách svého komiksového restartu Rebirth, v jehož rámci se teď z Harley Queen po letech stala znovu žena, která je zcela při smyslech. Není to protimluv? [FEMINISMUS ALERT] Evidentně nikoliv – v aktuálním čísle Suicide Squad se celá skvadra složená z vraždících maniaků přiotráví substancí, která z nich udělá ještě vražednější maniaky než už jsou; Harley Queen jako by ale už šílenější být nemohla – takže jí prostě lupne v šišce a stane se z ní zase zcela racionálně uvažující mladá dáma. [...]

Těžko říct, jak dlouho tahle změna vydrží, ale jde o celkem zajímavý příspěvek ke komiksovému boji za práva žen. Zatímco konkurenční vydavatelství Marvel udělalo ženy z původně mužských hrdinů, z nichž cákal testosteron na všechny strany (v ženu se už z různých důvodů proměnili Thor, Wolverine i Iron Man), vydavatelství DC teď vrací rozum do hlavy zmagořelé Harley Queen.

V takovém společenském ovzduší se pak divte, že Američané volili místo šílené Hillary Queen zavilého Trump-Mana. Koneckonců, Trumpa by volil i absolutně jebnutý (a stejně tak talentovaný) černošský muzikant Kanye West! Na svém koncertu v San Jose nyní prohlásil, že i on by volil velkého Donalda, neboť jeho přístup ke kampani byl „absolutně geniální a kurevsky dobře zabral“ - načež dodal, že černošští voliči by se měli přestat rozhazovat otázkou rasismu a na férovku si přiznat, že Spojené státy jsou prostě rasistická země a šmytec.

Kanye West bude koneckonců kandidovat na amerického prezidenta 2020 (své dřívější oznámení kandidatury nyní potvrdil). Což by mohlo Ameriku přiblížit ještě více komiksu Suicide Squad (v češtině tedy Sebevražedná skvadra), než jak se mu podobá doposud.

Moje hity zvítězí nad lží a nenávistí. • Foto Profimedia.cz

Karty jsou přitom rozdané až s komiksovou přehledností. Vyostřená polarizace Ameriky o sobě dala naposledy vědět při brodwayském představení oslavovaného muzikálu Hamilton (z 16 nominací na nejvyšší muzikálové ocenění Tony Award získal pozoruhodných 11 cen – a od příštího roku ho budou hrát i v Londýně, takže nakupujte letenky), které navštívil také Trumpův viceprezident Mike Pence. Nutno dodat, že muzikál Hamilton je oslavou rasové diverzifikace, v níž bělošské postavy zakládajících otců Ameriky Alexandra Hamiltona, Thomase Jeffersona a George Washingtona ztělesňují černošští a hispánští herci.

Když se na něčem takovém objevil Mike Pence (který prozatím symbolizuje pravý opak podobných tendencí), muzikálový ansábl se na něj veřejně obrátil s výzvou, v němž mu adresoval své obavy z prozatímního směřování jeho politiky (stejně jako z politiky jeho bosse).

Donald Trump už se na Twitteru ozval s tím, ať se Pencovi koukají za tohle „obtěžování“ omluvit.

Nejvyšší čas, aby hudební divadlo Karlín dalo do kopy muzikál o vzniku Československa – s romskými, syrskými a ukrajinskými herci v hlavních rolích. Vážně. Ať jsou Američané jak chtějí šílení (třeba jako Harley Queen), společenskou diskuzi dokážou podobnými sebevražednými nápady roztočit do úctyhodně vysokých otáček. A to přijde vhod.