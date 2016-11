Kabaret Ovčáček čtveráček: Jevištní hradní mluvčí je hrán až příliš od srdce

Jak jsem avizoval minulý týden, navštívil jsem projekci Formanova Amadea se živým orchestrem a sborem. Bylo fajn vidět skvělý film zase na velkém plátně, co ale nebylo fajn, byl incident, který se odehrál před představením. Zaskakující britský klavírista Jonathan Powell byl cestou do Pakulu fyzicky napaden revizory, ačkoli měl jízdenku. Jak napsal na Facebook, vůbec netušil, že jde o „transport police“, byl přesvědčen, že se stal obětí přepadení. Navzdory prodělanému šoku odehrál bezchybně. Tak proč mi bylo tak stydno?

Ve Zlíně si udělali radost a v původním kabaretu Ovčáček čtveráček uvedli v jevištní život „oblíbeného“ tiskového mluvčího českého prezidenta. O tom, že ani herec není z kamene, svědčí kritický výrok jednoho z diváků krátce po premiéře: “Bohužel bylo na herci Příkazském, až příliš vidět, že pana Ovčáčka nemá rád.“ Souhlasím. Je to neprofesionální. Herec zjevně budoval postavu až příliš od srdce.

Než si půjdete koupi nového Viewegha, raději si v novém čísle Reflexu přečtete recenzi Kateřiny Kadlecové. Novelu Melouch rozcupovala s takovou vervou, že se její stránky doteď vznášejí redakcí. Kateřina vyřkla jasný ortel: Nastavovaná, řídká kaše chuti mdlé.

Možná měl Michal škrtat. S podobným problémem se potýká novinka pražského Činoherního klubu Urna na prázdném hledišti. Čtyři herečky zavraždí obdivovaného režiséra, který je šikanuje. Skvělý námět a velká příležitost pro čtyři herečky, které svého režiséra a autora v jedné osobě Martina Čičváka naštěstí nezavraždily: pro Veroniku Žilkovou, Lenkou Skopalovou, Ivanu Uhlířovou a Sáru Venclovskou. Všechny jsou skvělé, jenom ta komedie…je nějaká dlouhá.

Když jsem - uchvácen - vycházel se synem Tondou z kina z další „marvelovky“, z Doktora Strange, netušil jsem, že asijští strážci vyváženosti nařknou tvůrce z „bělení“ postav. Role tibetského mystika se totiž oproti komiksovému originálu, zhostila žena a navíc běloška – úchvatná Tilda Swintonová. Režisér se bránil poměrně věrohodně tím, že chtěl vyhovět hollywoodským herečkám středního věku, které remcají, že nemají co hrát, jenže u Číňanů už to má rozlitý. A kdo to má u Číňanů rozlitý, měl by jim radši okamžitě vlézt do zadku. My Češi bychom o tom mohli vést semináře.