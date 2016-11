Komiksový Goon: Dnes žádní zombíci, jen draci a křovák. Tedy rošťák

Co víme o Goonovi? Komiksový hrdina, jenž se poprvé objevil v roce 1999, vypadá jak námezdní mlátička z amerického přístavu z 20. let minulého století. Ve skutečnosti ale vládne celému místnímu podsvětí. A kde je ono „místní“? To se dá určit jen těžko, stejně jako přesný čas, kdy se příběhy odehrávají. Běžnými proprietami jsou zombies a pistole, jenže tentokrát se většina vyprávění odehrává ještě před tím, než „nedochcípliny“ zamořily město. Hraje se o území a to chce získat mocný čínský drak…

Zatímco ostatní příběhy málomluvného bijce živých i neživých vycházely v rámci běžných komiksových sešitů, titul Čínská čtvrť a tajemný pan Trnka byl publikován jako vázaná kniha nezávisle na ostatních dílech. Powell zde poodhaluje pověstnou roušku tajemství a my se konečně dozvídáme víc o Goonově minulosti a o jeho trablích se ženami. Zatímco s konkurenčními bandami, zombiemi, zešílevšími roboty a dalšími hrozbami si Goon poradit dokáže, ženám, ostatně stejně jako každý muž, nerozumí.

Děj se odehrává ve dvou časových liniích. V té současné si Goon zkouší něco začít s barovou zpěvačkou. Z míry ho vyvádí nejen nový protivník, který si říká pan Trnka a je jaksi rostlinného původu (je to prostě křoví! roští!), ale zejména vzpomínky na to, jak špatně to dopadlo, když si dovolil, ještě jako mladá puška, zamilovat se do dívky, kterou znal z dětství.

Retrospektivní vyprávění o vládci čínské čtvrti, jenž vězní Goonovu lásku, je klasickou romancí, jaké byste se od Powella nenadáli. Už dříve načrtl Goonův komplikovaný vztah k ženám, ale až v Čínské čtvrti dává prostor melodramatické stránce příběhu, který doposud zůstával ukryt za zvuky praštění lámajících se kostí.

Samozřejmě že Powellovo vyprávění nemůže být už ze zásady civilní, a tak jej v současnosti čeká souboj s křovinovým panem Trnkou a v příběhu z minulosti se bude muset postavit mocnému čínskému drakovi. Protentokrát jsou oba zlosynové metaforou těžkostí spojených s citovým životem, které mají ukázat, že Goon je ve skutečnosti nefalšovaným tragickým hrdinou a že jakékoli fyzické utrpení se nevyrovná tomu, jak trpí jeho duše.

Jsme asi v polovině příběhů o Goonovi a teprve nyní se začínáme dozvídat, co Powell doposud jen naznačoval o jeho minulosti a původu. Čínská čtvrť tvoří pomyslný mezník – proto vyšla v originále formou zcela nepodobna předchozím dílům –, jelikož posouvá vnímání hlavního hrdiny do jiné roviny než doposud. Ale nebojte se, Goon nevyměkne. Jen se konečně dozvíme, proč je tvrdý tak, jak je. Jinakost zachovalo i Comics Centrum, český vydavatel – kniha vyšla se dvěma obálkami (a při 144 stránkách stojí 499 korun). Jedna ladí s předchozími díly, ale ta druhá řadu nerespektuje a nenajdete na ní ani číslo dílu, což je kruté a mohlo by to způsobit infarkt nejednomu puntičkáři. Ovšem ctít autorův záměr by mělo být na prvním místě.

Pokud s Powellovým komiksem nemáte žádnou zkušenost, lze Čínskou čtvrť doporučit jako ideální začátek. Jedná se o uzavřený příběh, který by klidně mohl být úvodní knihou. Autor skvěle drží vypravěčskou linku, a to, že projednou lehce ubral na speciálních efektech, knize jen prospívá.