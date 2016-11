Uniklé fotografie naznačují velký zvrat v seriálu Hra o trůny

Poslední díly naznačily, že Jon Snow bude hrát v následujících dvou sériích opravdu velkou roli. Potvrdila se dlouho předpokládaná identita jeho rodičů (Lyanna Stark a Rhaegar Targaryen) a on, navzdory opakovaným ujištěním producentů, vstal z mrtvých. Bylo tedy logické předpokládat, že se časem pozná se svou „tetou“ Daenerys a jejími draky. Vypadá to ale, že k tomu dojde dříve, než by kdokoliv čekal, a navíc nepůjde o jediné překvapivé setkání.

Fotografie ze španělského ostrova Gatzelugatxe potvrzují, že se na jedné pláži setkají Daenerys, Tyrion, Jon a Jorah Mormont. Jak zareaguje Dany na setkání s nemocným Jorahem, není jasné, ale jiné záběry jasně ukazují, že Jon Snow nebude mít radost, až se na pláži objeví i Theon Greyjoy. Do celé situace se zamotá i pozapomenutý Gendry, bastard krále Roberta Baratheona.

Natáčení v exteriérech sledují i nedočkaví fanoušci... a zveřejňují vše.

První díly další série Hry o trůny můžeme očekávat v létě příštího roku. Datum vydání Georgem R. R. Martinem připravované knihy Vichry zimy je stále neznámé.