Jak se dělá Designblok? Hostem Reflexu byl ředitelka výstavyy Jana Zielinski

Hodinový rozhovor, kterého se svými dotazy účastnili i diváci, začal chronologicky rokem 1998 a tím, co vzniku dnes největší české přehlídky českého i světového designu předcházelo. „Tehdy byl design elitářské slovo, pod nímž si většina Čechů představila kovovo-skleněný stolek, do kterého neustále kopete, máte z něj modřiny a leze vám na nervy, protože stál hrozně peněz,“ shrnula vztah k designu na konci 90. let ředitelka Jana Zielinski.

Spolu s kreativním ředitelem Jiřím Mackem, s nímž pracuje už od počátku v kongeniální symbióze, mluvili o postupném vývoji akce, který přinesl České republice výraznou demokratizaci designu. Dnes má jejich čerstvě „plnoletý“ projekt více než 50 000 návštěvníků ročně, mezinárodní ambice a velkou šanci udělat z Prahy designové centrum středoevropského regionu.