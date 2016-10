Úsvit klaunů: Co nám přinese dnešní Halloween?

Nejprve na vlnách facebooku a twitteru, posléze bohužel i v žité realitě: DĚSIVÍ KLAUNI se z amerického Jihu přeplavili přes oceán do Evropy. Kde se vzali a proč, jak dlouho tu s námi budou? Mohou být šášové z večerních zpráv vážně nebezpeční, nebo jsou prostě jen aktuálně nejživější městskou legendou, populárním e-folklorem? A co se v klaunských hlavách urodí dnes, na Halloween, v předvečer křesťanského svátku Všech svatých?

Masky superhrdinů a poťouchlého Jokera z Batmana, čarodějnice, vampíři, zombie, kostlivci a různí „vetřelci“ – to jsou nejoblíbenější masky, které zvolili Američané pro letošní oslavu Halloweenu. Utratili za ně údajně přes tři miliardy dolarů a většina z nich při nákupu určitě myslela na jednu věc: Když si koupím masku klauna, zastřelí mě na ulici. Případně Když si koupím masku klauna, budu sice v partě nejvíc cool, ale lidi přede mnou budou utíkat. Ale proč vlastně? O tom si přečtete v šestistránkovém článku v Reflexu č. 44, který vyjde 3. listopadu, příznačně – a přízračně – den po Dušičkách, kdy si vzpomeneme na své drahé zesnulé.

Už týden před Halloweenem, 26. října, ovšem měla česká policie co do činění s klauny. V mosteckém parku Šibeník zabavila zbraně typu nožů, baseballových pálek, obušků, nebo dokonce mačety partě dvanácti- až šestnáctiletých dětí, jež se – a některé z nich právě v klaunských maskách – svolaly přes facebook. Bůhvíco měly v plánu… Jisté je, že spoluobčané by nezletilým klaunům jistě nepoděkovali: „Ačkoli se podobné fenomény vyskytovaly již dříve, rozhodně jde o nejmasovější paniku tohoto typu,“ tvrdí expert na městský folklor Petr Janeček, mimo jiné autor knižní série Černá sanitka. „A nejvíc za to mohou právě zmíněné elektronické sociální sítě.“

O coulrofobii, tedy přehnaném až panickém strachu z klaunů, o klaunech v populární kultuře od hororů Stephena Kinga přes songy Alice Coopera a Sufjana Stevense po kreslené pohádky pro omladinu typu Simpsonovy, a především o původu klaunských městských mýtů si přečtěte ve čtvrtečním Reflexu.

Poslechněte si písničku Sufjana Stevense o muži jménem John Wayne Gacy, který stál koncem 70. letech na počátku děsivé klaunské vlny. Přezdívalo se mu Killer Clown, Klaun zabiják, protože dělal klauna na charitativních akcích. Mezi lety 1972 až 1978 ovšem tento v dětství sexuálně zneužívaný a týraný, na otci-alkoholikovi závislý nebožák znásilnil a sadisticky zavraždil 33 chlapců a mladíků.