SIGNAL festival má za sebou první večer čtvrtého ročníku, nejvíce lidí navštívilo instalace na Karlově náměstí

Festival světel SIGNAL včera v 19:00 odstartoval svůj 4. ročník a ulice Prahy se opět zaplnily lidmi. Nejnavštěvovanějším místem večera bylo podle statistik společnosti Cisco, která vychází z počtu lidí připojených na festivalovou wifi, Karlovo náměstí, kde diváky nalákaly instalace australské umělkyně Amandy Parer Fantastic Planet a španělského umělce Javiera Riery Garden in Development. Na druhém a třetím místě v diváckém zájmu se dle statistik umístily videomappingové lokace Staroměstské náměstí a náměstí Míru.

SIGNAL festival trvá od 13. října do 16. října, Prahu rozzáří každý den od 19 hodin do půlnoci. Divákům nabízí 23 světelných instalací od umělců z 11 zemí světa, z toho jednu denní, dětské představení Karel IV. V SIGNAL Dome, které je v provozu vždy od 9:30 do 18:30. Návštěvníci se mohou těšit na monumentální světelné objekty, interaktivní instalace, kde si vyzkouší svoji kreativitu i oblíbené videomappingy. Vstup na festival je zdarma, placené jsou dvě instalace: představení v SIGNAL Dome a videomapping u Tyršova domu.

SIGNAL festival je v plném proudu! Nabízí obří humanoidy i unikátní technologie

O SIGNAL festivalu:

Největší kulturní událost v České republice propojující moderní umění a nové technologie s širokou i odbornou veřejností. Ulice a veřejná prostranství Prahy, její nejznámější historické památky i méně známá zákoutí se během čtyř večerů promění pod taktovkou českých i světových osobností světelného designu v umělecké objekty a prostory, které netradičními formami zachycují různé tváře současné i historické Prahy. Festival během tří let přilákal do pražských ulic přes milion návštěvníků z České republiky i zahraničí, kteří se v rámci interaktivních instalací podíleli na podobě každého ročníku. Letos SIGNAL festival rozzáří Prahu už počtvrté, od 13. do 16. října.

Poděkování:

Festival světla v Praze SIGNAL vzniká za laskavé podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Velvyslanectví USA v Praze, městských částí Praha 1, Praha 2 a Praha 3.

Více informací na www.signalfestival.com Facebook: www.facebook.com/SignalFestival