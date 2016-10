Seriál Stranger Things: Je to něco mezi E.T. a Vetřelcem. A je to skvělé!

Nové album Rolling Stones?

Stačilo několikavteřinové video ze zkušebny na Twitteru, na němž dře kapela dřevitou dvanáctku, a fandové vyhlásili stav pohotovosti. Atmosféru očekávání přiživil producent a letitý spolupracovník kapely Don Was, který připustil, že Stouni uvažují o albu coverů chicagského blues. Na otázku, proč právě blues, odpovědí každému memoáry Keithe Richardse nazvané Můj život. Pokud by album skutečně vyšlo, bude první studiové po jedenácti letech.

Stranger Things

Osmidílný seriál Netflixu se širokým diváckým záběrem neurazí milovníky hustších mysteriózního hororů ani dvanáctiletého kluka. Proč? Protože když zkřížíte Spielberga s tím jeho „E.T. volat domů“, s Gigerovými „sympaťáky“, kteří nadměrně sliní (děj seriálu se odehrává v roce 1983 čili čtyři roky po premiéře Scottova Vetřelce), vyjde z toho měkký psychothriller, u něhož vydrží i teenager. To, že se tu s krví šetří, ovšem neznamená, že je nouze o napětí. Kam ty děti vlastně mizí? A bacha na pach krve – ve stromě bydlí piraňa veliká jako urostlý basketbalista. Všeobecné mizení občanů amerického maloměsta kompenzuje znovuobjevení Winony Ryderové. Tahle talentovaná herečka, jež řešila nějaké zdravotní problémy, dostala po několika letech opravdu super roli a je vskutku neodolatelně hysterická.

Písničkář Jamie Marshall

Kdo chodí do malostranského sklepa zvaného U malého Glena, tak ví, že veselo tam bývá hlavně o středách. Má je propachtované Jamie Marshall, britský písničkář, který už léta žije v Praze. Nevytahuje se, že jezdil turné s Donem McLeanem a společně s jeho písní American Pie vystoupili v oblíbeném pořadu Top Oh The Pop. U Glena hraje s českými přáteli a bývají to večery, jež končívají tancem. Každý sklepmistr nakonec dospěje do bodu, kdy se rozhodne vynést pár lahví vína na lavici před stavení. Jamie to dělá právě teď s CD Now. Here. This. a kapelou The Amplified Acoustic band. Kromě vlastních věcí na něm zní třeba Chocolate Jesus v překvapivém podání kontrabasistky souboru Svatky Štěpánkové.

Playstation ve 3D

Třináctého října se začíná prodávat nový PlayStation. Novinka? 3D brýle pro vaše děti. Vykliďte jejich pokoj, rozlučte se s nimi a nechte je odejít do virtuální reality. Možná se ještě někdy potkáte.