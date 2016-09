Pelmel aneb Co musíte a nesmíte slyšet, vidět a číst

Pokud jde o film o beatlemanii (The Beatles – Eight Days a Week), tak u nás se žádná beatlemanie nekoná. Snímek k tomuto dni vidělo pouhých šest tisíc diváků, což je méně než má zmatený film Krycí jméno Holec o Janu Němcovi, za který by režisér jeho tvůrce bezpochyby zastřelil. A že to s pistolí uměl, to by stopro potvrdila jeho bývalá žena Marta Kubišová. Doba se mění. Já si dodnes pamatuju, že jsme jakýkoli záběr na hýbajícího se Beatla v německé televizi považovali za zjevení Boží a na Perný den stály fronty kolem několika rohů.