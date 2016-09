Do kin míří horor Neon Demon i nová verze Sedmi statečných

Tento týden má v českých kinech premiéru sedm filmů, a navíc jeden koncert. Uměleckou událostí je horor ze světa módních modelek Neon Demon od dánského režiséra Nicolase Windinga Refna (Drive). Jde o vizuálně uhrančivý, opět ostře barevný snímek s výrazným hudebním rukopisem Cliffa Martineze, v němž Refn pokračuje ve svém vytříbeném minimalismu a uvádí obecenstvo do snivého Los Angeles, kde se krása prolíná s lynchovskými nočními můrami. Oproti předchozím machistickým představením Refn nyní vypráví o dívce: Elle Fanningová hraje šestnáctiletou modelku se srnčíma očima. Přijíždí z venkova, aby dobyla módní svět. „Krása není všechno, krása je to jediné,“ říká se tu, a pokud do kina nechodíte za příběhem, je Neon Demon parádní volba. Pro mě jeden z nejlepších filmů na festivalu v Cannes.