Herečka Daniela Kolářová slaví životní jubileum, excelovala ve filmech s Hanzlíkem i Svěrákem

Na samotě u lesa, Vratné lahve, Obecná škola, Taková normální rodinka, Noc na Karlštejně, Kulový blesk, Léto s kovbojem a tak dále. Co film, to divácký hit a perlička v truhle české či československé kinematografie. Všechny uvedené snímky mají jedno společné: nepřehlédnutelnou roli v nich sehrála Daniela Kolářová. Dnes si tato populární herečka připomíná významné životní jubileum 70 let.