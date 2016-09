Týdenní dekomprese: Padesát odstínů Šíleného Maxe

Svět se řítí do temnoty. Do padesáti odstínů temnoty. Ještě jsme se nestačili ani oklepat z 50 odstínů šedi a jas na monitoru už poklesá do filmové adaptace druhého dílu knihy o tom, že dobrá hospodyňka si i zadnici seřezat nechá, když drží bič v ruce multimiliardář s vrtulníkem.

Podívej, lásko, YouTube slaví! • Foto Profimedia.cz

Výsledek se dostavuje ještě dřív, než si film odbude celosvětovou premiéru na Uloz.to – jen samotná ukázka nasbírala na YouTube přes 114 milionů zhlédnutí během prvního dne (což je o dva miliony zhlédnutí víc, než si za stejnou dobu vystřílela ukázka na nedávné Star Wars: Nuda se probouzí). Tak jí hned k nějakým těm dalším klikům ještě pomůžeme, co říkáte?

Jediné, čím se dá tohle fiasko pornografické narativnosti zachránit, by bylo odchýlit se ve třetím díle filmové havárie od knižní předlohy a natočit zcela původní film na způsob komedie Dítě Bridget Jonesové...

Dýchejte, maminko! • Foto Profimedia.cz

...který by na 50 odstínů temnoty navazoval s titulem Dítě temnoty – a vyprávěl by o tom, jak se metrosexuálnímu Greyovi a jeho zlatokopecké přítelkyni s narozením potomka (protože tím nevázané postelové prostopášnosti s buketem nebezpečna čas od času končí) PODSTATNĚ změní základní mechanismy využití jejich volného času. Sponzorovat může Durex.

Jestli něco přinese filmovým divákům skutečných padesát odstínů šedi, bude to chystaná černobílá verze filmu George Millera Šílený Max: Zběsilá cesta, která se společně s vydáním všech dosavadních čtyř snímků o silničním bojovníkovi Mad Max High Octane Collection objeví na Blu-rayi (a DVD, pro hipstery) 6. prosince. Právě součástí tohoto balíku pro filmové labužníky bude kromě pěti hodin bonusových materiálů také černobílá... respektive chromočerná verze nejnovějšího Maxova dobrodružství Mad Max: Fury Road „Black and Chrome“ Edition.

Tweetovat o tom budeme moct na nové virtuální klávesnici na iPhonech, kterou Apple představil s premiérou nové verze operačního systému iOS 10. Protože jestli existuje na světě klávesnice, která má koule (samozřejmě s výjimkou té klávesnice v Burroughsově Nahém obědě), je to právě iPhoňácká klávesnice „desítka“. Při jejím spuštění vyšlo najevo, že v ní implementovaný gifmodul sice opravdu projíždí nejpopulárnější gify internetu (aby je uživatelům nabízel coby berličku jejich bezobsažných diskuzí), ale projíždí je do větší hloubky a s menší filtrací, než Apple asi zamýšlel. Výsledkem bylo několik promptně screenshotnutých zpráv, jejichž gifová okna zobrazovala porno s My Little Pony (pokud nevíte, co to je, trávíte na internetu příliš málo času) a dokonce i porno s lidskými bytostmi. Tady je pár příkladů, které si rozhodně neotevírejte v práci – pokud samozřejmě už nějakou dobu bezúspěšně neusilujete o to, aby vás vykopli co nejdál od vašeho pracovního stolu.

To se dělá, ty čubko? • Foto Profimedia.cz

A na závěr si probereme některá slovní spojení, která teď hýbají YouTubem:

„Zlomená noha“: Takové to, když jeden youtuber povalí druhého youtubera do štěrku.

„Mimozemská města“: Důkazů mimozemských civilizací je celá sluneční soustava, jde jen o úhel pohledu, kterým se člověk dívá na planiny, šutry a krátery na Měsíci nebo na Marsu.

„Rekordní sledovanost“: TOHLE nadále trhá televizní rekordy. Pokud jste se podivovali nad tím, co neustále posunuje Hodiny Soudného dne ke dvanáctce, je to tenhle pořad. Seznamte se, Sabrina v podání Markéty „Neustále mi padá podprsenka“ Procházkové: první jezdec apokalypsy.

Není divu, že video bylo publikováno 11. září. Never forget.