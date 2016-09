Exkluzívně: Bridget Jonesová je mužům blízká, protože je nedokonalá, říká Renée Zellwegerová

„Myslím, že Bridget JE i pro muže,“ tvrdila kategoricky Renée Zellwegerová, když jsme se jí před londýnskou premiérou Dítěte Bridget Jonesové ptali, proč s její nejslavnější hrdinkou mívají muži problém. „Nikdy jsem neslyšela, že by ji chlapi nesnášeli. Měli by snad?“ divila se.

Rozhovor, jejž poskytla Reflexu jako jedinému českému médiu, neabsolvovala sama. Po boku jí celou dobu seděl její nový herecký kolega z filmu Patrick Dempsey. Dítě Bridget Jonesové sice teprve vstupuje do českých kin, ale na několika předpremiérách sklidilo takřka bezvýhradné nadšení. Recenzi Reflexu si přečtěte ZDE.

Záhada jednoho obličeje

Dempseyho roli „rozhovorového bodyguarda“ vysvětlovali pořadatelé tím, že na samostatné interview se Zellwegerová „zatím“ necítí. Sedmačtyřicetiletá herečka, jež se na plátno vrací po šestileté odmlce, je totiž už delší dobu terčem bulvárních článků pitvajících nedostatky jejího stárnoucího obličeje. „Je to vůbec ještě Renée?“ tázaly se sugestivní titulky, když se v roce 2014 objevila na veřejnosti „pozměněná“.

Tváří v tvář tváři z plakátů ke třetímu dílu Bridget, jež předkládá vyhlazenou verzi oscarové laureátky, začali tuhle otázku řešit i do té doby mlčící seriózní kritici a komentátoři. Dokonce i renomovaný recenzent britského Guardianu mimo záznam přiznal, že se v hodnocení filmu musí zaměřit na „fyzickou stránku věci“.

Všichni jsme starší

Po premiéře však snad konečně může být causa Zellwegerová uzavřena. „Prostě jenom zestárla,“ konstatují média smířlivě. Jinými slovy, nová Bridget Jonesová je jiná zkrátka proto, že je jí o patnáct let víc. „Nám všem je o patnáct let víc. A to je na našem filmu skvělé — že si to u něj uvědomíte vy i my,“ pochvaloval si druhý herecký partner Zellwegerové – Colin Firth, alias věčný Mark Darcy.

