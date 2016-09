Dítě Bridget Jonesové: Filmová událost roku, minimálně pro ženy. Podívejte se na ukázky

Těší se ovšem i nebývalé přízni kritiků. Ti se shodují, že i když mají své výhrady, scénář, na němž se podílela i herečka Emma Thompsonová (ve filmu podávající takřka oscarový výkon), je mnohem lepší než ten, jejž napsala Helen Fieldingová k druhému dílu S rozumem v koncích.

„Třetí film o Bridget Jonesové má všechno, co jsme na jejích příbězích měli rádi. Vrátili se skoro všichni původní herci, humor je břitký a kulturní odkazy fungují bezchybně,“ píše Jamie East v The Sun. Kolega z Guardianu Peter Bradshaw zase dodává, že jde o „lepší Bridget, než byla ta poslední“. A chválí i Catherine Bray z Variety, byť ta postrádá Hugha Granta, jenž už do třetice v Bridget hrát odmítl.

Recenzi Reflexu, jenž byl jako jediné české médium přítomen na premiérovém promítání v Londýně, si můžete přečíst zde.