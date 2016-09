Týdenní dekomprese: Kim Čong-Un má možná atomovku, ale my máme virtuální motorové pily

Star Trek slaví 50 let v době, kdy vyhrávají Emmy filmy pro virtuální realitu, na Pokémony upozorňují už i chytré hodinky a my se konečně dozvíme, jak dopadl Blade Runner. Holt budoucnost.

Ať se v uplynulém týdnu stalo cokoliv, nic z toho není tak zásadní jako představení nového iPhonu. Ani ten severokorejský test atomové bomby? Ne, ani severokorejský test atomové bomby. Atomovka s registrační značkou na Kim Čong-una sice může třeba vyhladit půl planety, ale nový iPhone nemá dírku na sluchátka. Což je super. Protože milionům lidí do ní celé roky padaly žmolky.

Zase ty proklaté žmolky! • Foto Profimedia.cz

A Sony představilo upgrade své konzole Playstation 4, který se jmenuje Playstation 4 Pro a zvládá rozlišení 4K, což se soňákům bude hodit do krámu při říjnovém uvedení virtuální reality Playstation VR a nové hry na tom prý (pokud po tomhle herním trailerům ještě někdo věří) budou vypadat takhle:

Což by mohla být ta věc, která nás společně s playstationovskou virtuální realitou udrží doma v době, kdy budou hrát lidé venkovní Pokémon Go i na svých chytrých hodinkách Apple Watch.

Jo jo, pěkně si bahnit u playstationu a chroupat burrito... i když dneska už člověk dostane burrito i k těm Pokémonům, které bude honit někde po lese; firma Chipotle v Americe testuje donáškové drony, které budou lidem shazovat burrita do jakékoliv lokality.

Podívej, lásko, už letí burrito! • Foto Profimedia.cz

K právě probíhajícím oslavám 50 let Star Treku jsou všechny tyhle novinky víc než vhodné. Byť ta budoucnost vypadá zatím trochu jinak než s kapitánem Kirkem za kniplem kosmické lodi, je přece jenom pozoruhodná a stojí za to o ni bojovat... ideálně se simulátorem motorové pily na hlavě.

Ano, to je virtuální simulátor motorové pily od Husqvarny. Mimochodem, filmové studio pro virtuální realitu Oculus Story Studio právě vyhrálo cenu Emmy za animovaný virtuální film Henry o malém ježečkovi, který hledá kamaráda. Nejde o první virtuální dílo, které vyhrálo Emmy (to prvenství patří virtuální verzi Ospalé díry), ale je to poprvé, co patří vítězství původní VR produkci.

Ne že by svět pořád ještě neměl v rukávu i nevirtuální zážitky, na které se těšit. Ozývají se například první nadšené reakce na film Arrival režiséra Dennise Villeneuvea; sledujete-li filmové dění, máte už možná Villeneuvea díky snímkům Prisoners (Zmizení) a Sicario (Sicario: Nájemný vrah) zapsaného v paměti jako člověka, jehož tvorbu se fakt vyplatí sledovat (stejně jako skladatele Jóhanna Jóhannssona, který pro něj už pár věcí složil) – o to víc, že je to on, kdo má pod palcem chystané pokračování Blade Runnera.

Film jinak známý také jako simulátor deště v Los Angeles. • Foto Profimedia.cz

Bude samozřejmě zajímavé sledovat i to, co udělá pokračování zlomové sci-fi Ridleyho Scotta s nejednoznačným vyzněním původního filmu. Odhalování filmových tajemství, která prodlévají dlouhé roky v kolektivním nevědomí, je vždycky celkem rána – vezměte si například ten detail, který teď prozradil Al Pacino o své postavě policisty Vincenta Hanny ze snímku Michaela Manna Heat (Nelítostný souboj). (To je tenhle.)

Hanna má ve snímku čas od času hodně naspeedovaný projev a Pacino se teď nechal slyšet, že to není způsobeno ničím jiným, než že je Hanna najetý koksem jak blázen.

Tomu se až nechce uvěřit.