Má americký krása: teroristický útok na Dvojčata a Amerika českýma očima

Když reportérka (a moje redakční kolegyně) Veronika Bednářová vydala roku 2006 svoji knihu Má americká krása, jen se po ní zaprášilo. Kupovali ji nejen lidé, kteří si chtěli přečíst, co Veronika přímo na Dolním Manhattanu zažila, když teroristé zničili Dvojčata, ale také studenti, kteří se do Států chystali do školy, na výměnný pobyt nebo na stáž a chtěli vědět, jak vlastně v praxi funguje tamní školský systém. Dvousetstránková publikace se snímky Jana Šibíka už sice na trhu není, ale právě včera byla u příležitosti smutného patnáctého výročí zničení newyorského WTC Má americká krása pokřtěna znovu – tentokrát jako audiokniha.