Dělej Zagorku! Sedmdesátku slaví zpěvačka, která se oddělila ze stáda

V úterý oslavila velmi kulaté narozeniny zpěvačka, která patřila k výkvětu české pop music v sedmdesátých a osmdesátých let. Společně s Gottem a Vondráčkovou tvořila finále každé televizní estrády, jejichž kýčovitá barevnost měla dát zapomenout na šeď a ubohost normalizace. Člověk by byl v pokušení hodit „Haničku Písničku“ do jednoho pytle, s režimnímu trubadúry, kteří chodili na povel zpívat komunistickým funkcionářům na různé mejdany a vozili jim dárky za to, že je tu a tam pustili na Západ.