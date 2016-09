Druhý díl seriálu Rapl: Křížová cesta. Ano, především pro diváka

Možná si vzpomínáte, že minulé pondělí Česká televize do primetimu vrhla první díl Rapla. Nelíbil se mi , ale práci si holt člověk nevybírá, že jo, majore Kuneši. Jen nemůžu uvěřit, že to může být ještě topornější, pomalejší a nesrozumitelnější. Kdo se na to může dívat?

Snad jen člověk, který neumí na internetu upirátit jakýkoli zahraniční seriál s českými titulky (čímž takovou činnost nechci legitimizovat). Být hodnotícím na csfd.cz, rovnou křičím Odpad! Ale po pořádku. „Gregore, máme snad ňáký postupy, ne?“ jak pronesl šéf oddělení Lexa Pyško.

Jenže oni postupy nemají. V té hodině se řeší tolik případů a je v tom tolik vedlejších linií a zbytečných postav, aby se v tom prase vyznalo. Tentokrát v Jáchymově přímo v kostele zabijí faráře – a postupem děje, který zde nebudu vyzrazovat (částečně proto, že jsem tu tříšť až do posledních minut moc nechápala), se začnete obávat, že během majorova působení v té ospalé díře s vlastní mordpartou nezůstane jediný občan živý.

Já osobně bych ale začala likvidovat nejdřív ty poldy. Počínaje tím ušákem, který se chvíli po vraždě oblíbeného starého faráře ptá bratra v sutaně: „A co jeho sexualita?“ Já vím, že je IQ orgánů předmětem četných vtipů, ale tohle už je trochu moc, ne?

Scenárista si pro tvorbu Křížové cesty vzal tvrdší drogy než ta falešná ukrajinská prostitutka (Proč mimochodem produkce seriálu nezaplatila skutečného Němce a skutečnou Ukrajinku? To už máme tak velký strach, že nám přistěhovalci vezmou práci? Aspoň že pro roli Vietnamce našli tvůrci někoho autentického – tedy skutečného Vietnamce). Postavy, o kterých absolutně nic nevíme ani po druhé hodině už teď nekonečného seriálu, jsou placatější než rozjetá kuna. Nebýt webu ČT, který v anotacích-spoilerech prozrazuje, na co scenárista zapomněl, stěží byste je od sebe rozeznali. Neznáte jejich motivace ani historii, a co je horší, vy to nechcete znát. Vžít se do nich? Chovat k nim sympatie nebo antipatie? Ti panáci ve vás vzbuzují podobný pocit jako loužička vlažné vody, co vám po mytí nádobí zbyla na lince.

Víc než jejich úlohu v tomhle seriálu si při pohledu na ně vybavíte všechny ty reklamy, ve kterých hráli. Tam totiž aspoň mluvili a občas v obličeji vykouzlili výraz. Třeba chudák pan farář, náramný suvenýr, co se hodlá stát finančním poradcem, je realistický asi jako kluk z plakátu. I když se v jedné replice pokusil o (poměrně komplikovaný) vtip. To i reklamy na Vodafone, ve kterých ztvárnil pablba, byly zahrané věrohodněji.

Jo a pokud jde o vtipy, jeden tam scenárista vsadil hezky pěkně po způsobu Zdeňka Trošky: první postava středoškolský fórek odvypráví a druhá, která právě prochází a zřejmě má zatraceně dobrý sluch, protože historku celou slyšela, jí šlohne pointu. Kameňák!

Víc než vedlejší story Kunešova soukromí, která se tam během těch pár desítek vteřin mihla skutečně jen za účelem odvedení pozornosti od toho, že je hlavní linie dočista hluchá, mě tentokrát štvala postava Slepičkové. To je těhotná asistentka, co nic neumí a nic nedělá, jen má ruku demonstrativně položenou na těhotném břichu a srká nějakou tekutinu. Kamera ovšem Slepičkovou miluje, tak s ní vytřeli lecjaké slepé místo, až se člověk začal bát, že ji někdo odbouchne. Nebo že by tam byla od toho, aby na setmělé služebně bleskurychle nakreslila dokonalý portrét podezřelého? Nebo že by byl v Jáchymově výtvarně nadaný každý policista? Možná si to Kuneš nakreslil sám!

Podobných náhod je ovšem v tomhle díle Rapla tolik, že se chce divákovi plakat. Co ta rakev u místa činu – že by náhodou okolo jel pohřebák? A on je dnes na každé policejní stanici nejen expertní kreslíř, ale taky lahvička s metadonem?

Pokud přežijete odvyprávěné, dovysvětlené, do bezvědomí zrekapitulované finále šmrncnuté Danem Brownem a Karolinou Světlou (nebo v jakých dobách se o postavě obecního blázna uvažovalo jako o hybateli děje?), možná se příští pondělí odvážíte podívat na třetí díl, Smrt na lovu. Já ne. Další marný lov smyslu tohohle Rapla, který je ve skutečnosti lobotomizovaný kliďas na sedativech, by mě mohl stát život.