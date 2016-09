Darryl Anka míří do Prahy: Slavný tvůrce speciálních efektů série Star Trek, který mluví s mimozemšťany

Hlavní město České republiky se 14. října stane dějištěm světové premiéry filmu First Contact. Při této příležitosti poprvé do Evropy dorazí i Darryl Anka. Tento trikový specialista filmové ságy Star Trek a dalších hollywoodských filmů už 33 let funguje jako channeler (komunikátor) pro mimozemskou bytost jménem Bashar, která má po celém světě stovky tisíc fanoušků.

Úspěšný producent a celosvětový podnikatel Milan Friedrich, se dohodl s Darrylem Ankou a stal se výhradním distributorem filmu First Contact (První kontakt) pro celý svět. Právě toto rozhodnutí je důvodem, proč se Darryl Anka poprvé ve svém životě vypraví za účelem veřejné prezentace na cestu do Evropy, konkrétně přímo do Prahy. „Darryl Anka a Bashar, který prostřednictvím Darryla hovoří, mají po celém světě stovky tisíc fanoušků a do Evropy byli zváni už mnohokrát. Já se o jejich příběh zajímám už dvacet let a podařilo se mi s nimi navázat velmi nadstandardní vztahy,“ popisuje Milan Friedrich. Ten se jako distributor filmu First Contact rozhodl uvést světovou premiéru snímku 14. října ve Velkém sále pražské Lucerny. „Bashar slíbil, že na premiéře prostřednictvím Darryla Anky pozdraví diváky, ale jeho fanoušci budou mít jedinečnou příležitost si s ním promluvit, a to 15. října na Žofíně, kde se uskuteční celodenní setkání a seminář přímo s Basharem,“ dodává Milan Friedrich.

Kdo je Bashar? Je to mimozemská multidimenzionální bytost, která už 33 let komunikuje s lidstvem prostřednictvím Darryla Anky. Říká o sobě, že je komunikační specialista pro první kontakt. Lidstvu mimo jiné do detailu vysvětluje, jak funguje vesmír a jakým způsobem může člověk vytvářet svou vlastní realitu.

Darryl Anka pracoval od sedmdesátých let jako tvůrce vizuálních a speciálních efektů na mnoha hollywoodských filmech, například na filmové sérii Star Trek a dalších filmových projektech (nejen) v sci-fi žánru (Já Robot, Iron Man, ale také například Piráti z Karibiku, Smrtonosná Past). Ve své práci zpravidla využíval i poznatky, které získal při komunikaci s mimozemskou civilizací. Způsob, jakým s ním navázali mimozemšťané kontakt je zachycen a vysvětlen právě v jeho dokumentárním filmu First Contact.

Darryl Anka je dnes nejpopulárnějším a nejznámějším channelerem a pořádá semináře s Basharem pro statisíce zájemců. Jejich komunikace se stala předmětem řady vědeckých výzkumů. Žádný z vědců zatím nebyl schopen podat jiné vysvětlení k informacím, které poskytuje Bashar prostřednictvím Darryla Anky. I díky tomu je jejich postavení v celosvětové komunitě ufologů zcela unikátní.

Nejen příběh Bashara a Darryla Anky je pak obsahem filmu First Contact. V něm Bashar lidstvu poprvé uceleně představuje fungování vesmíru, historii své civilizace, ale také popisuje, jak a kdy dojde k prvnímu oficiálnímu kontaktu mimozemské civilizace s lidstvem.