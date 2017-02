Jaká mobilní síť byla v loňském roce nejrychlejší potvrdil server DSL.cz

Mobilní internet zrychluje

Podle DSL.cz mobilní internet v roce 2016 výrazně zrychlil. Meziročně to bylo o celých 39 procent, s výslednou průměrnou rychlostí 23,8 MB/s. Na tak obrovské zrychlení měla vliv výstavba LTE sítí a zároveň zvyšující se počet zařízení s podporou LTE. V roce 2016 měřilo mnohem více zařízení v síti LTE než v roce 2015.Mezi operátory poskytoval v roce 2016 nejrychlejší připojení Vodafone. Meziročně jeho síť LTE zrychlila o 15 procent na výsledných 30,3 MB/s, což je výrazně nad průměrem mobilního připojení v České republice. Podle serveru DSL.cz poskytuje Vodafone nejrychlejší mobilní internet v deseti krajích ze čtrnácti.

Za vším hledej LTE

Vodafone v loňském roce pokračoval v pokrývání České republiky sítí LTE. Většinu buněk převedl na standardní frekvenci 800 MHz, které získal v aukci. Frekvence 800 MHz je standardní evropskou LTE frekvencí, která umožňuje distribuovat rychlý mobilní internet do všech oblastí České republiky. Vedle této frekvence se pro distribuci LTE používají i jiné. Ve městech to jsou frekvence 1 800 a 2 100 Mhz, které se používají i pro pokrytí budov, jako jsou třeba nákupní centra nebo kancelářské budovy.Za rychlým rozvojem rychlého mobilního Internetu v České republice stojí právě technologie LTE, která využívá frekvenci 800 MHz. S frekvencemi mobilních sítí je to totiž tak, že čím vyšší frekvence, tím je nutná hustší síť buněk. A to byl nedostatek předchozí technologie 3G, která využívala jen vysoké frekvence a tudíž se nehodila pro distribuci signálu pro velké a řídce osídlené oblasti. U frekvence 800 MHz to jsou desítky kilometrů, u používaných vysokých frekvencí to jsou kilometry. To vše vyžaduje správné plánování a designový návrh celé sítě. Což není nic jednoduchého, protože se musí počítat nejenom se vzdálenostmi, ale i s terénem a třeba v zástavbě s budovami.

Foto Vodafone Czech Republic a.s.

Kde vzniká síť

Návrhem sítě se zabývá u operátorů celý tým odborníků, kteří navrhují síť na sofistikovaných počítačových systémech, ale i pomocí měření přímo v terénu. Mobilní signál samozřejmě naráží na nejrůznější překážky, od kterých se odráží. A i s tím se musí při návrhu sítě počítat. Navíc dnes technici operátorů musí kalkulovat s moderními stavebními prvky, jako jsou pokovená okna nebo železobetonové konstrukce.

Antény v utajení

Mobilní antény se za posledních dvacet let staly nedílnou součástí naší krajiny. Někde jejich přímá a viditelná přítomnost nevadí, jinde by ale působily rušivě. I proto se operátoři snaží v inkriminovaných místech využívat nejnovější technologie a antény maskují. Někdy to mohou být falešné stromy, jindy jsou pak antény ukryté třeba za vikýřem nebo za fasádou. Taková řešení se například používají v památkově chráněných oblastech, kde by byla viditelná anténa nevhodná, ale kde zákazníci mobilní signál včetně rychlých dat vyžadují.