Karel Steigerwald: Ježišmarjá, zavřeli by, kristepane, Babiše?

Moderátor si vzal do vysílání komunistu Kováčika, aby obhájil existenci byvší komunistické mlátičky Ondráčka v pozici šéfa sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nevím, co čekal – Kováčik nic neobhajoval, přešel do útoku, rozvinul mistrovsky svůj talent k demagogii. Aby se Ondráček jevil jako čistý, očernil kdekoho. Moderátor jen koukal.

Komunisti jsou v úpadku a na výsluní. Přišel konečně drtivý pokles zájmů o komunistické učení, o kterém stejně nikdo dnes neví, co to vlastně je. Jejich voliče si rozebírají onačejší kofři. Ač v úpadku, jsou na výsluní, kde je drží dnešní politické vedení státu, jemuž se hodí jejich hlasy.

Pro dějiny marxismu je to kuriosní jev – miliardář drží komunisty nad vodou, oni zas helfnou miliardáři. To by básník Wolker čuměl s tou jeho pohádkou o miliardáři, který ukradl slunce. Musel by připsat, že ho kradl s komunisty.

Ve sněmovně je Babiš umisťuje do druhé či třetí pozice. Sám bývalý elitní komunista a registrovaný agent StB jim rozumí. Nebýt jeho zájmu, komunisti by v parlamentu hráli sedmiprocentní roli sedmiprocentní strany. Babišův zájem jim zmátl smysly. Považují se náhle za významnou politickou sílu, kterou si lid žádá, a padají z nich všechny zábrany studu.

Podle ANO chová se už kdekdo. Komunisti jsou vítaní, každý je někam zve, ptá se jich na názor, říkají předpovědi a radí. Jsou agresivní, překrucují bezostyšně kdeco. Kováčik přirovná kandidáta na prezidenta Horáčka k té jejich mlátičce. Každý prý má nějakou minulost. Horáček nikoho nemlátil, kdežto ten mlátička ano. Kováčik v tom rozdíl nevidí. Brzy přijde s tím, že mlátička je zralý na medaili z Hradu. A z politicky upadající straničky, která si ho tehdy vycvičila, je náhle politický obr.

Je to truchlivě komická situace. ANO vystrkuje z lahve rudého džina, kterého stěží bude strkat zpátky do lahvičky. Z té už vylezl další džin – Okamurovec. Ale i samo ANO je džin vylezlý z lahve. Tu odšpuntovali voliči.

A nad tím vrcholná otázka, bonus posledních dnů: braly firmy předsedy Babiše dotace z EU na zemědělské pozemky, které obsadily bez nájemního či vlastnického vztahu? Toto vyšetřit může policii trvat snad týden, víc ne. A soudu? Pár pozemkových map, pár dotačních lejster. Kdyby ano, ježišmarjá, to by šel premiér, kristepane, do vězení? Copak nám může vládnout někdo jiný?