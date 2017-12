Německá nehoráznost: Berlín připlatí nelegálním imigrantům, aby se vrátili domů

Nová progresivní metoda se právě zavádí v Německu. Odmítnutí žadatelé o azyl, kteří se do Německa dostali jako ilegální imigranti, budou dostávat solidní sumy za to, když se po odmítnutí v azylovém řízení vrátí domů. Myslím, že jde o signál kolapsu naší civilizace a ztráty jejích základních funkcí.

Jak je všeobecně známo, Německo v roce 2015 otevřelo své hranice především pro ilegální imigranty z Blízkého Východu a dalo tím najevo blížící se kolaps naší civilizace. Ochrana hranic státu před nájezdníky - ať už přicházejí z válkou zmítaného území, nebo jsou hnáni suchem - totiž patří k prvním funkcím státu, neexistuje stát, který by si nehlídal hranice. A jak sebevražedné bylo otevření hranic pro migrační vlnu, nejlépe ukáže srovnání s tím, jak je „lehké“ se dostat třeba do Austrálie nebo USA.

Nyní, když už se přes milion lidí z vlny roku 2015 usídlil v Německu, přichází další fáze selhávání německého státu. Tentokrát nejde o neschopnost (či spíše neochotu) chránit vlastní hranice, ale o neschopnost poslat domů ilegální imigranty, kterým byla zamítnuta žádost o azyl. Když si ilegální imigrant požádá o azyl, neznamená to automaticky, že jej dostane - a pokud ne, měl by samozřejmě co nejrychleji ze země odejít, nebo být odejit. Německo však zvolilo doslova slabošskou, defenzivní taktiku, a chce odmítnuté azylanty uplácet penězi daňových poplatníků a platit jim za to, že poslechnou nařízení německých úřadů vrátit se domů a opustit teritorium Německa.

Už v současnosti probíhá uplácení imigrantů, kteří sice podají žádost o azyl, ale pak se rozmyslí a vrátí se domů. Takoví dostávají 1200 eur v případě osob starších dvanácti let, děti dostávají 600 eur. Jak se dozvídáme ze zpráva, nově do konce února příštího roku budou moci rodiny uprchlíků v Německu, které se vrátí domů, získat nad rámec současné dávky příspěvek ve výši v přepočtu asi 76 660 korun na pořízení bydlení nebo vybavení po návratu, v případě jednotlivců půjde o částku do 25 tisíc.

Spravedlnost stojí na hlavě. Jde o lidi, kteří se dostali do Německa protizákonně. Jde o lidi, kterým německé úřady zamítly azyl, nepovolily jim pobyt v Německu. Jejich deportace by proto měla být naprostou samozřejmostí a vůbec by se o ní nemělo diskutovat. Němci však zvolili jiné řešení: Přišedší ilegály budou za návrat domů uplácet! Je to absolutně amorální, nesmyslné a zvrácené. Uplácet nějakého ilegála za to, že dodrží zákony země, do které se vetřel, je nehoráznost.

Proto apeluji na pražský Dopravní podnik, aby podobnou metodu, jakou zvolili Němci na ilegální imigranty, zavedl i do praxe revizorů. V realitě by to vypadalo tak, že když revizor přistihne v tramvaji nebo autobuse černého pasažéra, dá mu tisíc korun za to, že z dopravního prostředku, kde nemá co pohledávat, vystoupí. Pokud vám to přijde idiotické, máte plnou pravdu. Ovšem ve věci imigrantů jde Německo přesně touto cestou. Konec naší civilizace se nezadržitelně blíží.