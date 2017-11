Český slavík: Můžeme nesnášet Kabáty, ale mají obrovský respekt za fair play

„Když jsou naše cesty zavátý, vezmeme vidle anebo lopaty,“ zpívá se v jedné písničce Kabátů. Byla to myslím první píseň tohoto hudebního tělesa, kterou jsem slyšel, a když se po prvních taktech rozezněl zpěv výše uvedených veršů, přeladil jsem rádio. Poslouchat, jak někdo vyhazuje sníh vidlemi a myslí to vážně, bylo nad moje síly. To bylo mé seznámení s Kabáty, názor na ně jsem měl hotový během první poloviny písničky a dále mne kapela nijak nezajímala.

Upozorňuji — nebyl jsem z její produkce nijak šokován ani znechucen, jen mi přišla opravdu blbá. Ale to neznamená, že bych Kabáty nějak zavrhl — je to hudba pro metalisty, já metalista nejsem, ale metalisté jsou plnohodnotnou složkou společnosti a mají na hudbu, která je baví, nárok jako každý jiný. Takže mám ke Kabátu podobný vztah jako k televizi Šlágr — je to oblíbená zábava někoho úplně jiného.

Tento týden jsem se však stal fanouškem té skupiny — což nijak nemění skutečnost, že z restaurací, kde pouštějí jejich tvorbu, okamžitě odcházím. Stal jsem se fanouškem jejich postoje ve věci Tomáše Hnídka, vulgo Ortela a jeho hudebního uskupení. Jak jsem psal předevčírem, pořadatelé Zlatého (pardon, Českého, ale mně se tam furt ten normalizační název vtírá a připomíná) slavíka upřeli Ortelu část hlasů. Že se jako Ortel zachoval nefér, když jeho fanoušci psali na Facebook návody, jak ve Slavíkovi volit, aby Ortel vyhrál. Bylo to tak okázale zaměřené proti (více než kontroverzní) kapele, že to prostě do slušné společnosti nepatří. Takhle se nejedná ani s Orteláky.

V úterý koncertoval Kabát, také účastník Slavíka, v Praze. Před koncertem jejich manažer Radek Havlíček řekl novinářům: „Kabát nemá jiné řešení než Slavíka vrátit pořádající agentuře Musica Bohemica. Ta má teď prostor a čas na to, aby vysvětlila všem, kolik hlasů kdo dostal, kolik jich bylo odečteno a proč. Až se věci vyjasní a bude jasně řečeno, kolik bodů Ortel dostal a kolik mu jich bylo odečteno, rádi uslyšíme jméno skutečného vítěze.“

Myslím, že je to stejně statečné a potřebné gesto, jako když loni Patrik Banga při Slavících odešel, když začal Ortel hrát. Já bych odešel také — jako Patrik. Když hrají bývalí muzikanti neonacistických kapel, nemusím u toho být. Ale tentokrát — podobně jako Kabáti — i pro toho nácka Hnídka požaduji demokratické dodržování pravidel. Takže to gesto mravnosti (jež bylo dle mého soudu potřebné stejně jako to loňské Bangovo) letos udělala metalová kapela, kterou poslouchají hlavně učni. Je to mimořádně překvapující, je to nečekané a rozhodně za to patří Kabátu můj dík. Když necháme diskriminovat týpky jako Ortel, část veřejnosti bude tleskat. Ovšem jak s jakoukoliv diskriminací začneme, absolutně nevíme, kde se zastaví. Takže ještě jednou: Díky, Kabáti, za fair play!