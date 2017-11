Bitcoin stojí přes 200 000 korun. Podívejte se, jak na něj v minulosti plivali “odborníci”

Z tisícovky na začátku roku se cena Bitcoinu vyšplhala k deseti tisícům dolarů dnes. Prolomení této hranice se očekává každou chvíli. Ne že by pak nemohl přijít propad, žádnou jistotu vám nikdo nedá. Ale Bitcoin překonal všechny černé předpovědi o bublině, podvodu a nesmyslu.

Květen 2013 (Bitcoin stojí 115 dolarů), Ian Bremmer, zakladatel a šéf jedné z největších konzultantských společností na světě Eurasia Group: Překvapilo by mě, kdyby tu byl ještě za deset let. Je nestabilní, nedá se s ním nakupovat. (CNN)

Listopad 2013 (214 dolarů), Emin Gün Sirer, profesor na Cornellově univerzitě: “Poprvé jste to slyšeli tady: Teď je dobrý čas prodat vaše Bitcoiny.” (profesorův Twitter)

Prosinec 2013 (1083 dolarů), Mark T. Williams, profesor financí Bostonské univerzity: “Jednou prodejci přečíslí zájemce a cena spadne pod 10 dolarů. To se stane do poloviny roku 2014.”

Prosinec 2013 (527 dolarů), Edward Hadas, editor agentury Reuters: Bitcoin míří ke konci. (New York Times)

Prosinec 2013 (717 dolarů), Paul Krugman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii: Bitcoin je zlo. (New York Times)

Leden 2013 (811 dolarů), Jamie Dimon, šéf banky JP Morgan Chase: Bitcoin je strašný uchovatel hodnoty. (Wall Street Journal)

Březen 2014 (634 dolarů), Warren Buffet, fenomenální investor: Držte se dál od Bitcoinu, je to fata morgana. (Wall Street Journal)

Leden 2015 (205 dolarů), Andrej Babiš, ministr financí ČR: „Je to pro mě šok, vůbec netuším, co to je a pokud vím, tak nikdo Bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst.“ (Radiožurnál)

Leden 2016 (385 dolarů), Vivek Wadhwa, přispěvatel Washington Post: R.I.P. Bitcoin (Washington Post)

Leden 2017 (1034 dolarů), Dan McCrum, editor Financial Times: Konečná hodnota Bitcoinu je nula, stejně jako jakékoliv jiné pyramidové hry. (Financial Times)

Listopad 2017: Cena Bitcoinu je 10 000 dolarů!

Nicméně ani toto není doporučení k tomu, abyste své životní úspory nacpali do kryptoměny, která se teď dost možná odrazí od deseti tisíc dolů, aby si investoři vybrali zisky. Text poukazuje na to, že Bitcoin překonal řadu předpovědí a jeho technologie má velký potenciál být s námi opravdu dlouho a mnohé změnit.

