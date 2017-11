TOP 09 na kraji propasti: Brouk Pytlík Pospíšil je pro všechny a současně pro nikoho

Kdyby to nepředstavovalo vážný problém pro TOP 09, která se jen těsně prodrala do sněmovny, museli bychom se tomu pousmát. Nový předseda strany, politický přeběhlík Jiří Pospíšil, se brzy jistě objeví u svého kamaráda v Otázkách Václava Moravce a pak bude třeba jako europoslanec volat z Bruselu Miroslavu Kalouskovi do pražské Sněmovní ulice, co by měl šéf klubu topky říkat na schůzi Poslanecké sněmovny. Žádná legrace to ale pro stranu, která se kdysi představovala jako konzervativní, nebude.