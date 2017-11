Chlap natolik dojatý, jako jsem dnes já, by asi neměl psát sloupek. Ale nezbývá nic jiného, povinnost je povinnost - a já prostě musím váženým čtenářům oznámit, že se z nich nyní už kdykoliv mohou stát vážení diváci. Film Igora Chauna o mé maličkosti je v distribuci a můžete na něj jít do kina.

Když mi Marek Stoniš s Mildou Tesařem říkali, že o mně budou točit film, myslel jsem, že vtipkují. Když mi pak Igor Chaun diktovat termíny natáčení, pořád jsem tomu ještě nevěřil. Když jsem pak stál na červeném koberci v Karlových Varech při festivalové premiéře, ještě stále jsem si připadal trochu ve snu. A včera jsem se konečně probudil a mohl projekt filmu tak nějak vnitřně uzavřít. Včera totiž v CineStar Anděl proběhla premiéra řádné distribuce. Naše dílko vystřelilo do volného prostoru, mezi standardní diváky.

Premiéra byla pro zvané, přesto sál se sto padesáti místy skoro zaplnili. Na začátku jsem počkal do prvního vtipu, a pak jsem vyklouzl ze sálu a šel si dát kafe. Už jsem ten film viděl fakt hodněkrát. Vrátil jsem se pár minut před koncem, pak film doběhl, a byla chvíle ticha. Já měl čelo chladně orosené a čekal, zda budou diváci pískat. Začali tleskat. A tleskali dlouho, mnohem déle, než je v kině zvykem tleskat. A ta rána, jak mi spadl kámen ze srdce, musel být slyšet až v Brně.

Takže co říct závěrem? Nejspíš poděkovat. Pěkně po řadě: Milanovi Tesařovi za to, že film vymyslel. Markovi Stonišovi za to, že ho prosadil. Generální ředitelce Libuši Šmuclerové, že ho zaplatila. Igoru Chaunovi za to, že ho natočil, jeho teamu za všechny natáčecí i postnatáčecí práce, a nakonec naší zcela nepostradatelné pomocnici a ochránkyni Evě Královcové, senior brand manažerce Reflexu, která kolem filmu udělala neuvěřitelnou spoustu otravné produkční, organizační práce. Tolik poděkování spolutvůrcům. Pak poděkování všem, kteří ve filmu vystoupili - mými exmanželkami počínaje až po rappera Řezníka. A konečně, možná největší poděkování patří vám všem, který jste už na film přišli, nebo na něj v příštích týdnech přijdete. Nepřesaditelný je tu pro vás, tak si prosím tu naší práci užijte!