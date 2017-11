Konec politické korektnosti: Kim Čong-un je tlustej prcek

Kromě Íránu je Severní Korea poslední zemí planety, odkud je možné čekat organizované násilí — válku, vojenský útok. Je pravda, že na světě je mnohem více zdrojů neklidu — třeba Jemen, Somálsko, Libye —, jenže tam jde o rozpadlé či rozpadávající se státy, kde ohrožení nepředstavuje ozbrojená státní moc, ale bandy teroristů-ozbrojenců. Takže nelze zpochybňovat, že severokorejský režim ohrožuje nejen své sousedy, ale díky rychlému technologickému rozvoji jaderných nosičů, raket, v podstatě polovinu planety. A představuje ještě nevyzpytatelnější riziko než ájatolláhové.

Podle toho se k severokorejskému režimu staví současný americký prezident. Postmoderní vyměklost Baracka Obamy zmizela v propasti času a ke slovu se dostávají drápy jestřába Trumpa. Přestože — na rozdíl od Kima — Trump nemá k dispozici monopolní stranický tisk, je Trumpův postoj ke Koreji, a ke Kimovi zvlášť snadněji dohledatelný. Na rozdíl od Kima totiž Trump má přístup na Twitter, a nejen jeho voliči, ale celá planeta tak vidí jeho vyjádření, názory a postoje. A právě na Twitteru část své studené války proti Kimovi Trump vede.

Jak ukázal tento týden, Trump vnímá nejen vnější ohrožení jako Koreu, ale i ohrožení vnitřní: Směr vývoje naší společnosti, jenž ji ohrožuje, vede do zkázy a který je v podstatě stejně zhoubný jako korejská hrozba. Totiž politickou korektnost. Tento mor přetvářky a pokrytectví rozežírá hodnoty naší civilizace čím dál rychleji a už je v podstatě neslušné nazývat věci pravými jmény.

Tento nešvar — představa, že si odhlasujeme, jak má svět vypadat, a on se tomu přizpůsobí — může v krátkém časovém horizontu způsobit, že budeme bezbranní i proti klasickým hrozbám typu Kima. Protože válčit s ním je určitě nehumánní, ošklivé k menšinám, genderově stereotypní a homofobní, část našich spoluobčanů by radši Kima a jemu podobné akceptovala a nějak omluvila. A Donald Trump se nyní rozhodl, že vezme obě hrozby z jedné vody načisto. Na svůj Twitter si napsal: „Proč mě Kim Čong-un napadá tím, že mě nazývá starým? Já bych ho přece NIKDY nenazval malým a tlustým!“ A bylo to venku.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!