Účtenková loterie: Nevhodná úvaha o ministerstvu financí, které odmítá nevhodné úvahy

Škoda že to nevysílá žádná televize a že si pro ceny nechodí ti udavači v přímém přenosu. Abychom ty hanebníky viděli na vlastní oči. Nebo raději ne. To si může do bytu pustit jen opravdový masochista.

Ano, dnes poprvé se bude losovat „Účtenkovka“, za kterou chce ministerstvo financí utratit z našich peněz 80 miliónů korun těm hrbatým duším, které si po nákupu v obchodě či posezení v restauraci schovaly účtenku a poslaly ji na úřad s touhou po nějaké té věcné ceně. Mámo, bude autíčko! Nebo snad podepsaná fotografie Andreje?

Do „Udavačky“ se registrovalo zhruba půl miliónu Čechů a Češek, kteří do ní naposílali přes 14 miliónů účtenek. Jestli je to hodně, nebo málo, nevím. Ale rozhodně o 14 miliónů více, než by bylo zdrávo.

„Úvahy, že je Účtenkovka neúspěšná, naprosto odmítám,“ chlubí se na webu ministerstva náměstkyně Alena Schillerová. Jistě. Zjistit, že zhruba každý třicátý spotřebitel (oficiální číslo úřadu) je potenciální aktivní spolupracovník a udavač, se hodí. Zvláště když jeden takový zrovna sestavuje vládu.