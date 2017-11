Žaloba na JXD za „Babišovo sperma“: Komárek mne nedostane, zastal se mne Kalousek!

Ano, je to spiknutí. Celá kampaň proti Andreji Babišovi je centrálně řízená z pražské kavárny (nejpravděpodobněji z Mlýnské, ale i z několika dalších) a stojí za ní kdo? No kdo? No přece Kalousek! Pražská kavárna se odkopala a veřejně se zastává jednoho ze svých členů, na kterého by měl dopadnout spravedlivý hněv spravedlnosti a tvrdá ruka zákona.

Jak si laskavý čtenář jistě vzpomene, komentoval jsem zde Komárkův komentář, jejž si vymyslel. Pan Martin Komárek napsal do svých Komárkových novin, že ví jako první, proč chce Topolánek kandidovat na prezidenta. Že důvodem jeho kandidatury je potřeba pomoci uvězněnému Marku Dalíkovi a že mu chce vzápětí po zvolení do prezidentského křesla udělit milost. Komárek sice tento nehorázný výmysl označil slibným popiskem „víme první“, ale už v první třetině článku dodává, že si to skandální odhalení vymyslel. Nebo přesněji — jak píše — vydedukoval.

Bez ohledu na to přiznání jsem po publikaci jeho článku opakovaně na sociálních sítích zaznamenal zcela vážně míněné debaty, zda toho Dalíka Topolánek po zvolení opravdu pustí. Myšlenka se uchytila. Reagoval jsem proto na Komárkovy fantazie břitkým textem, jenž se panu Komárkovi nelíbil. A tak do kamer Newsroomu ČT sdělil své odhodlání mne žalovat. O milión.

„Já jsem zprvu si řekl, že je to jeden z mnoha blábolů, který o mně a o hnutí ANO napsali různí lidé, včetně Doležala, a chtěl jsem nad tím mávnout rukou. Ale pak jsem o tom chvilku uvažoval a řekl jsem si, že zažaluji Reflex o milión korun. A ten důvod není, že já bych se cítil uražen. Ale proto, abych ukázal, že noviny, časopisy nemůžou beztrestně lhát a urážet soukromé osoby,“ řekl Komárek televizi. Jeho prohlášení cituje například Forum24. Martin Komárek však zapomněl, že kavárníci drží spolu. Zapomněl na Miroslava Kalouska. Ten si napsal dnes na Twitter: „Mám návrh pro JXD : Babiš se se mnou vsadil o 10 mio, prohrál a nezaplatil. Postupuji Vám desetinu své pohledávky, ať si ji Komárek vymáhá od Andreje Babiše.“

Mám návrh pro @jirixdolezal : Babiš se se mnou vsadil o 10 mio, prohrál a nezaplatil. Postupuji Vám desetinu své pohledávky, ať si jí Komárek vymáhá od @AndrejBabis. https://t.co/pxP6EnYbhZ — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 15. listopadu 2017

Nabídku rád přijímám, srdečně panu Kalouskovi děkuji a přeju Martinu Komárkovi úspěšné vymáhání částky od pana velkouzenáře. Jen doufám, že bude pan Komárek natolik kulantní, aby platbu přijal v kosteleckých uzeninách a řepkovém oleji.