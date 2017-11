Grázlové z Kliniky zaútočili na český konzulát. Jak dlouho budeme slepí k násilí ultralevičáků?

Kdybyste náhodou zapomněli, tak základní fakta: Autonomní sociální centrum Klinika, jinak také doupě ultralevicových extremistů, je neoprávněně obsazená státní budova na Žižkově, budova bývalé plicní kliniky. Proto se také centrum jmenuje Klinika.

V mottu sice Klinika má, že je určena pro všechny, když jsem si tam ale jednou chtěl dát (v otřesně nehygienické kuchyňce) kafe, vyhodili mě. A pak si napsali na Facebook, že pokud tam mají mít rovná práva a přístup všichni, tak někteří prostě musí pryč. Podobnost argumentace s bolševiky – ti také tvrdili, že protože je jejich režim pro všechny, je jen pro některé – je nápadná, ale nezapomínejme na to, že Klinika představuje jen odrůdu komunistů, která je při pohledu zvenčí s grebeníčkovskými komouši snadno zaměnitelná.

Letos se snad už konečně směruje k tomu, že anarchisty z Kliniky vystěhují a oni, chudáci, si budou muset sehnat klubovnu, ve které budou muset platit nájem jako všichni ostatní smrtelníci. Což se ovšem anarchistům nelíbí, a tak mluví o odporu proti vystěhování už rok. Nyní však někdo z klinikářů či jejich sympatizantů přistoupil k něčemu, čemu levičáci říkají „přímá akce“. Nesoudružským slovníkem řečeno, jde o čirý vandalismus páchaný na majetku jejich nepřátel – to jest především státu a reprezentantů státu, jako jsou policejní stanice nebo státní úřady. Vzpomeňme jen, jak před dvěma lety hořely v Praze policejní automobily zapálené poťapanými levičáky ze Sítě revolučních buněk.

Minulý týden udeřili klinikáři znova, a to dokonce v zahraničí – v Drážďanech. Na českém konzulátě. Devátého listopadu ráno našel náš drážďanský konzul sochu, která je instalována před budovou, a stěny budovy až do výše prvních oken zašpiněné zelenou barvou. Z toho samotného by se dalo usoudit, že se vandalismu dopustili spíš nějací ekologové, ještě v den útoku se však pochybnosti o autorovi útoku rozplynuly.

Odpoledne přišel do německých médií e-mail (anonymní samozřejmě), ve kterém se k útoku přihlásili „přátelé Kliniky“. Přiložená fotka zachycuje černě oděnou postavu s červenou kapucí ve tmě před plotem generálního konzulátu. Vzhledem k množství barvy vyplácané na sochu i zdi je zjevné, že nešlo o náhlý nápad sprejera, ale o záměr, barvy museli pachatelé přinést větší množství.

Vcelku nic překvapujícího. Ultralevice je stejná verbež jako neonacisté a s jejich útoky musíme počítat, i s těmi násilnými, viz causa Řízkárna. Překvapující je však jiná věc. Německé listy jako Dresdner Neueste Nachrichten nebo Sachsische Zeitung jako místní tisk útok zaznamenaly, jinak se ale všichni tváří, že se nic neděje. V Čechách, přestože jde zjevně o český problém vynesený za hranice, o tom nepsal zatím nikdo. A mne opravdu zajímá jedna věc: Proč, když někde na Islandu zahajluje nácek, jsou toho plné noviny od Prahy až po Lisabon, zatímco když někde zaútočí čeští levičáci, mlčí o tom i český tisk?