Byrokracie dusí Česko, teď dopadla i na prezidentské kandidáty

Že je Česko zemí často nesmyslných zákazů, příkazů a pokut, jsme si už asi, ač neradi, zvykli. Další kamínek do mozaiky. Čerstvý kandidát na prezidenta pan Mirek Topolánek si zřejmě nestihl včas zaregistrovat transparentní účet u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Kvůli tomuto pochybení mu ex lege hrozí nemalá pokuta od sto tisíc až do půl miliónu korun.