Svěží vánek – Topolánek se v prezidentských volbách změní na uragán, který zacloumá Zemanem i Babišem

Je to už mnoho let, kdy šel Mirek Topolánek do voleb s poetickým heslem „Svěží vánek – Topolánek“. Teď někdejší předseda vlády ohlásil, že chce kandidovat na prezidenta České republiky. Podle jeho posledních vyjádření to ale tentokráte nebude žádný vánek. Spíše uragán, který bude cloumat jak současným favoritem prezidentského hlasování Milošem Zemanem, tak novým premiérem Andrejem Babišem. Topolánek se rozhodně nebude držet u země, jak to často dělají Jiří Drahoš a Michal Horáček. Kromě mnoha předností si ale expremiér sebou nese do boje i některé zátěže.