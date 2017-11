Povstání na Slovensku: Voliči zařízli neofašistu Kotlebu i vládní sociální demokracii, uspěla sjednocená pravice

Slovensko se probudilo v neděli do zcela jiného dne, než jaké zažívalo několik let předtím. V sobotních krajských volbách voliči zcela zařízli předtím úspěšné neofašistické hnutí vedené známým tajtrdlíkem Marianem Kotlebou, ale uštědřili tvrdou ránu i vládnoucí sociální demokracii (Směr-SD) premiéra Roberta Fica. Uspěla naopak sjednocená pravice i nezávislí kandidáti. V mnohém byly volby velkým poučením i pro Česko.

Největší pozornost byla na Slovensku soustředěna na osobu banskobystrického župana (obdoba našeho hejtmana) Mariana Kotlebu v Banskobystrickém kraji. Ten se velmi ostře vymezuje pro Romům, migraci či Evropské unii. Přestal také v některých věcech spolupracovat s ústřední vládou v Bratislavě a odmítal eurofondy. Jenže nic dobrého to kraji nepřineslo. Kotleba je totiž proslulý neumětelstvím v reálné politice, proto ničeho nedosáhl. Bylo to jedno velké zklamání. Ukázalo se, a v tom je první poučení pro nás, že většina extrémních stran nemá dostatek schopných a odborně připravených lidí, kteří by mohli zemi řídit. Navíc do krajských zastupitelstev se v sobotu u našich sousedů dostali pouze dva lidi z Kotlebovy strany. Ta přitom získala v loňských parlamentních volbách až 8 procent hlasů.

Županem se v Banské Bystrici stal podnikatel Ján Lunter, což je pro současnou světovou politiku také symptomatické. Vystupoval jako nezávislý kandidát a dokázal, že stále více lidí z byznysu se prosazuje i v politice. Naprostou katastrofou skončily volby na Slovensku pro vládnoucí sociální demokracii premiéra Roberta Fica. Z osmi krajů bude mít župana pouze v Trenčíně a Nitře. Je to po dlouhých letech nebývalý výprask. Symbolizuje to trápení a nedobré výsledky socialistů po celé Evropě.

Igor Matovič, šéf opozičního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), které naopak výrazně uspělo, hodnotil sobotní volební překvapení slovy: „Začala revoluce, padla první kostka domina.“ Dalším poučením pro nás u toho je, že do krajských voleb šla neustále rozhádaná a soupeřící slovenská pravicová opozice nakonec jednotně a výsledkem je pro ni skvělý výsledek. Ovládla pět krajů a v dalších má velmi silné postavení.

Samostatnou kapitolou pak je, že na Slovensku se župani a zastupitelé volí přímo a teď poprvé v jednokolových volbách. Důvodem změny od dvoukolového vyřazovacího systému bylo oficiálně šetření peněz. Jenže vládní sociální demokracie si také myslela, že jako jednoznačně nejsilnější strana převálcuje ostatní. To se nestalo, netradičně sjednocená opozice ji vypekla.

A v tom je další poučení pro Českou republiku. Volání po přímé demokracii je sice krásné, ale může být pro mnohé strany drtivé a likvidační. Pokud by například šla u nás do krajských přímých voleb sjednocená pravice, tak by strany, jako je například Okamurova pofiderní skupina, neměly žádnou šanci. Vše by si u nás rozdělilo hnutí ANO a sjednocená pravice. Slovenské krajské volby tedy skončily obrovským překvapením. Otázkou je, zda by se z toho dokázala česká pravice poučit. Zatím to tak nevypadá.