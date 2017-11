Ekonom Vladimír Pikora: Vesnické obchůdky skončí. Poděkujte odborářům

Tak třeba má žena mi k narozeninám objednala dárek. Výrobce ho slíbil do narozenin s přehledem dodat. Narozeniny mám v srpnu. Teď je listopad. A dárek nikde. Výrobce prý nestíhá. Prý moc zakázek. Ekonomika se přehřívá, tudíž narozeniny místo v srpnu oslavím v prosinci. A Vánoce v létě, protože na ně pod návalem práce nebude čas. Dobré, nebo špatné? Nejsem si tak docela jist.

Podobné to je se zvyšováním mezd. Všichni víme, že jsme v porovnání se západní Evropou žebráci. Nemáme příjmy nižší o pár procent, ale o polovinu i víc. Třeba průměrná čistá německá mzda je podle Eurostatu 2,6x vyšší než u nás a průměrná čistá dánská hned 3,8x. Je tedy navýsost logické, že bychom chtěli mzdy vyšší. Ovšem zase, jak se to vezme:

Je totiž šílené, když se mzdy nezvyšují kvůli vyšší produktivitě a kvůli vyšší poptávce po naší práci, nýbrž kvůli administrativě. Minimální mzda vyskočí administrativním rozhodnutím od stolu od počátku roku 2018 o 11 %, a přitom to není tak dávno, co rostla naposledy. Celý koncept minimální mzdy je v tržní ekonomice pomýlený, a když už tedy kvůli levicovým politikům a odborům „musí“ existovat, bylo by dobré, kdyby minimální mzdy rostly takovým tempem, které odpovídá možnostem ekonomiky. Ekonomika roste o necelých pět procent. Ceny rostou o necelá tři procenta. Růst nad osm procent je tedy dlouhodobě neudržitelný a zničující.

V poslední době se hodně nadužívá slova populismus. Podle mě však mnozí údajně populističtí politici v pravém slova smyslu populističtí nejsou, jen říkají to, co jiní nechtějí slyšet, čímž si vyslouží nadávky za údajný populismus. Pro mě je populismem v pravém slova smyslu to, když politici rozdávají z cizího a nad rámec možností těch, z jejichž kapes peníze odcházejí. Růst minimální mzdy o 11 % tedy je populistický.

Odboráři se určitě budou rozčilovat, že to není pravda. Slepí a hluší prostě prozřít nechtějí. Ti ostatní, vidoucí a slyšící, možná zaznamenali zprávu z tohoto týdne, v níž se píše:

„Obchodní řetězec Coop uzavřel na západě Čech čtyři prodejny. Dalším sedmi hrozí totéž. Vedení společnosti likvidaci malých obchodů zdůvodňuje tím, že se zvyšuje minimální mzda, ale koupěschopnost obyvatel je přitom stále stejná. Provozovny se tak dostávají do ztráty.“

Je na tom něco nepochopitelného? Nelogického? Mám dojem, že každý ještě před tím, než podepíše členství v odborech nebo v ČSSD, by měl absolvovat nejzákladnější kurs ekonomie. Velmi rychle by pochopil, jakou hloupost poslední vláda schválila.

Mzdy mají růst jen tam, kde to je možné. Minimální mzda je pro celou ČR stejná. Jsou ale mzdy v Praze a v příhraničních vesničkách stejné? Nejsou! Proto je nesmysl, aby v Praze a v celém pohraničí byla minimální mzda na stejné úrovni. Zatímco v Praze, ministrům pod nosem, minimální mzda škodu nenadělá, v malé vesničce kdesi v horách ano.

Možná že leckterý odborář namítne, že kapitalista Coop lže, protože když rostou mzdy, musí s tím automaticky růst i koupěschopnost. Překvapivě ale nemusí. Mohou být obce, kde je tolik předlužených lidí (pro zajímavost: vloni bylo v ČR téměř 700 tisíc exekucí), že i když jim vzroste mzda, nemohou víc utrácet, stále šetří a jezdí nakupovat do řetězců do větších měst, kde je levněji. Politikou administrativně vynuceného rychlého růstu mezd odboráři jen vytvoří nezaměstnané.

I obchodní řetězce ale budou pod tlakem. Vytlačí je totiž levnější e-shopy. Řetězce to rychle pochopily a už přicházejí s vlastním internetovým prodejem. Například takový Lidl nedávno otevřel svůj e-shop s dovozem zdarma při nákupu nad 1000 Kč. Jak myslíte, že skončí malé obchody na vesnicích? No, skončí! Nepřežijí. Čím víc budou odbory od stolu tlačit na růst mezd, tím zajímavější bude nakupovat po internetu a zavírat malé vesnické krámky. Děkujte odborářům.