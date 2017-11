Hradní medaile: Od Amadea ke Kameňáku

V roce 1995 tehdejší prezident republiky Václav Havel předal Miloši Formanovi státní vyznamenání, konkrétně medaili prezidenta České republiky Za zásluhy. Byl to velice symbolický akt - Havel dal jasně celému světu najevo, že si dokážeme vážit špičkových umělců i jako země. Že chápeme, co znamená Oskar, že chápeme Formana jako nedílnou součást naší - tedy západní - kultury, a že Forman je pro nás výkladní skříní české kultury, potažmo českého myšlení.

Je dvaadvacet let po vyznamenání Formana, a atmosféra v České republice se radikálně změnila. Už není in boj za lidská práva a nepolitická politika, už zde panuje otevřená oligarchie pomalu užírající občanské svobody. Kombinace Babiš - Zeman strhla zemi do neuvěřitelné sprostoty a z naší klopotné cesty na západ udělala typický postkomunistický politický marasmus blízký státnímu zřízení na Ukrajině. A tomu, zcela dynamicky, odpovídá letošní výběr vyznamenaných. Třeba filmový a operní režisér Zdeněk Troška dostal letos na Pražském hradě Medaili za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti umění.

Byl bych nerad obviněn z toho, že nekompetentně snižuji význam lidového hrdiny českého pivního filmu a že jsem povýšená pražská kavárna, proto si dovoluji ocitovat nezávislý odborný zdroj - Československou filmovou databázi. „V posledních letech přišel na řadu asi nejdiskutovanější Troškův počin – komediální trilogie Kameňáků, která se sice zařadila mezi nejnavštěvovanější tituly v zemi, ale podle mnohých kritiků je (dost možná právem) považována za nejhorší filmy v historii české kinematografie.“

Stačilo dvaadvacet let, završených pětiletým Zemanovým kralováním, a hodnoty jsou převráceny hlavou dolů. Zatímco v dnes proklínaných devadesátých letech Hrad odměňoval to nejlepší, co česká kultura vytvořila, v pokročilém a informatickém roce 2017, v novém tisíciletí, je vyznamenáváno to úplně nejhorší z české kultury. Jde o podobný vývoj, jaký prodělalo osazování prezidentských funkcí: Od humanistického a v podstatě bezbranného snivého intelektuála jsme se posunuli k zlému a mstivému dědkovi překypujícímu záští a sprostotou. Takže letošní vyznamenaní odpovídají celkovému trendu: Od demokracie k oligarchii, od Havla k Zemanovi, od Formana k Troškovi a od Amadea ke Kameňáku.