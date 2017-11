Pirát Bartoš zkrotl do Zemanovy party

A je to tady. Piráti. Strana vzdoru, strana mladistvé opozice a nové naděje. Obrovský úspěch ve volbách. Stejně tak jejich šéf Ivan Bartoš. Samo ztělesnění rebelie, ty jeho vlasy dají denně minimálně hodinu práce v koupelně, tak to musí být rebel! A tenhle rebel z rebelské partaje panáčkoval 28. října na Hradě před Kundosemem Kundotamem. Ať žije revoluce!

Od té doby, co panuje jeho veličenstvo Miloš Ovarovič první, je kolem osmadvacátého října vždycky poprask kolem udělování státních vyznamenání na Hradě. Politici se vymezují tím, že na večeři s ceremoniálem dorazí, nebo naopak nedorazí. Od té doby, co pan prezident vysvětlil, že kunda sem a kunda tam, je z hlediska obecné slušnosti samozřejmě těžko přijatelné na mejdan toho vidláka přijít, protože ho to potvrzuje, legitimizuje a dává mu to autoritu, kterou si vzhledem ke své sprostotě opravdu nezaslouží. Z toho, že je někdo prezident, žádné zásluhy neplynou, zásluhy plynou z toho, když někdo funkci - třeba prezidentskou - vykonává slušně a poctivě. Což samozřejmě o Zemanovi říct nelze. Sem ani tam.

Loni byla paráda při státním svátku poněkud narušena skandálem kolem pana Bradyho, strýčka lidoveckého politika Daniela Hermana. Laskavý čtenář jistě pamatuje, jak pan prezident Zeman zneužil udělování vyznamenání k vyřizování účtů s těmi, koho nemá rád - zde konkrétně s panem Hermanem. Léta už bojkotují hradní oslavy také rektoři českých a moravských univerzit na protest proti Zemanově politice při jmenování profesorů. A já mám utkvělou představu, že jestli nějaká skupina obyvatel vyjadřuje obecnou etiku, tak to je právě akademická obec. Takže jít na Hrad k udělování vyznamenání chápou ty nejrespektovanější osobnosti našeho akademického světa - rektoři univerzit - jako nepřijatelné. A podle toho se také chová řada politiků, kteří na Hrad osmadvacátého října prostě nechodí. Letos například lidovečtí politici Marian Jurečka a Daniel Herman či poslanci za TOP 09 Miroslav Kalousek a Dominik Feri.

Když však dostal pozvánku předseda Pirátů - strany mladých, strany rebelů, strany svěžího protestu proti Systému - zareagoval jak dobře vycvičený a poslušný pejsek. Zeman pískne, Bartoš běží. Napsal si k tomu na Facebook: „Pozvání na předávání vyznamenání na Pražský hrad jsem přijal s komentářem, že státní svátek je signifikantní pro Českou republiku, i to vyznamenání má svůj význam. To, jestli souhlasím s tím, komu bude uděleno, podle mne není relevantní. Myslím si, že je to slušnost se tam jít podívat, alespoň já to tak chápu. Ale dokážu pochopit i jiné politiky nebo jiné osoby, které odmítají do toho sálu jít. Nedefinuje to můj vztah k politice Hradu. Nedefinuje to můj vztah k vyznamenaným a už vůbec neřeším kdo tam jde, nejde a proč. Je to každého věc.“ Jasně. Takže největší symbol Systému, proti kterému se vymezili, je Bartošem potvrzen a akceptován. Fakt skvělý. Mladí rebelové se sklonili v úctě před starým ožralou. Jejich šéf už zobe Systému, proti kterému jej zvolili a který je maximálně symbolizován právě Zemanem, z ruky. Takže s napětím čekám, kdy se Bartoš ke zkompromitovanému establishmentu přiblíží ještě víc, a nechá si udělat na dredy trvalou ondulaci.