Vylepšeme český pracovní trh, podpořme zkrácené úvazky

Přesná čísla: na zkrácený úvazek pracuje jen pět až šest procent Čechů, Slezanů a Moravanů. To je vážně málo a dle mého názoru to není z pohledu kvality života lidí dobře. Nemyslím si, že by to bylo faktem, že by lidé o ně neměli zájem. Spíše aktuální trh práce v naší zemi jich moc reálně nenabízí.

Proč je tomu tak? Jako právník vidím určité problémové úskalí mj. v dnešní právní úpravě.

In media res — pakliže si pracovník na zkrácený úvazek vydělá méně než minimální mzdu, firma za něj musí odvést stejně peněz, jako kdyby k této minimální výplatní pásce dorazil. Proto se pak pracovník s částečným úvazkem firmám prodražuje. A firmy následně zcela logicky nemají zájem částečné pracovní úvazky vytvářet.

Spravedlivější, a zejména tvorbu částečných úvazků posilující legislativní opatření bych viděl v novelizaci, a to takové, že by se zaměstnavatelovy odvody odvíjely od faktické výše jeho výdělku.

Jelikož o peníze jde až v první řadě, určitě by to posílilo zájem o tvorbu zmíněných kratších úvazků, alespoň tedy v soukromém sektoru. Samozřejmě, výše navržené není všelékem, podpořilo by z povahy věci hlavně tvorbu pracovních míst se zkráceným sladem pracovní doby pro nižší střední třídu.

Úřady, probuďte se, prosím

Co mi ještě více vrtá hlavou — politici hojně hovoří o potřebě tvorby míst se zkrácenými úvazky, snaží se tak vyjít vstříc zejména matkám (ovšem i otcům) s malými dětmi, ale přirozeně nejen jim. Nicméně i naše veřejná správa (tedy hlavně úřady) nabízí citované částečné úvazky spíše v homeopatickém množství.

Ergo kladívko, veřejný sektor by měl jít v tomto směru privátní sféře příkladem. Nemyslíte? To se však v praxi moc neděje, lidově řečeno, „skutek utek’“.

Tím přirozeně nikterak nepopírám, že je organizačně složitější mít dva správní úředníky na půl úvazku oproti jednomu na tzv. plný. Nicméně veřejná správa, notabene kdo jiný, by v rámci etické infrastruktury měla jít zbytku trhu práce příkladem.

Pamatujme, že nejen prací živ je člověk, proto politici, podporujte tvorbu zkrácených pracovních úvazků.

Ale i my, kteří máme úvazky celé, pracujme rozumně a nepřehánějme to, abychom nedopadli jako mladá Japonka, jež zemřela na syndrom karóši (smrt z přepracování), o které notabene psal Reflex.cz nedávno.