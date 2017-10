5 důvodů, proč dnes sledovat rakouské volby

Nejmladší premiér?

Favoritem voleb je teprve 31letý předseda středopravicových lidovců Sebastian Kurz, který se vlády nad svou stranou ujal až letos v květnu, kdy odstoupil jeho předchůdce, protože straně poměrně dramaticky klesala podpora. Kurz, který se proslavil jako názorový odpůrce Angely Merkelové v otázce migrace a mimo jiné vyjednal uzavření makedonských hranic při vrcholící migrační krizi, zvedl okamžitě podporu své strany o 10 procent a z otloukánka na třetím místě z ní udělal lídra voličských preferencí. Pokud dnes Kurz dotáhne svou misi do cíle, což předvídá drtivá většina průzkumů, stane se nejenom nejmladším premiérem moderní rakouské historie, ale také celé západní Evropy po roce 1945, pokud nepočítáme jeden případ z trpasličího Lichtenštejnska.

…nebo vítězství protestu?

Kurz si totiž uvědomil, že bez posunu politiky i jejího stylu se tradiční strany nedokáží bránit nástupu protestních a populistických stran. Změnil proto v předvolební kampani mnohé. Jenže úplně poslední průzkum jedné méně zavedené rakouské agentury pro výzkum veřejného mínění ukázal, že na prvním místě jeho šetření předpovídá Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ). Ta není moc protějškem českých svobodných, ale typickou protestní stranou současnosti, která staví hlavně na kritice islámu, migrace a Evropské unie. Její ekonomický program se ovšem blíží spíše levici a dobře ho popisuje stranický slogan, který svobodné představuje jako „sociální vlasteneckou stranu“.

Protestní modří v koalici

Ať už souboj o první místo dopadne jakkoli, je velmi pravděpodobné, že svobodní, kteří mají v Rakousku tradičně modrou barvu, usednou v budoucí vládě. Po desetiletí velké koalice „červených“ sociálních demokratů a „černých“ lidovců totiž obě umírněné strany odmítají pokračovat ve vládním spojenectví, které v Rakousku vládne po drtivou většinu času od druhé světové války. Ochotu vstoupit do vlády s protestními svobodnými ale nedeklarují jen Kurzovi lidovci, ale také, pro zahraniční pozorovatele možná trochu překvapivě, sociální demokraté kancléře Kerna.

Další pád socialistů

Jenže sociální demokraté, které vede právě jejich pokus o „novou tvář“ Christian Kern, jsou v průzkumech až třetí a zdá se, že je postihne osud většiny socialistických stran v Evropě, kdy nedokáží reagovat na nástup protestních stran. Strany, které se často popisují jako pravicově populistické či pravicově protestní, totiž loví velmi silně v dělnických základnách socialistického elektorátu a sociální demokraté napříč Evropou moc nevědí co s tím. Kern, který vystřídal svého předchůdce v čele strany i spolkové vlády uprostřed funkčního období, když červené v preferencích předehnali svobodní, nedokázal zazářit jako lidovecký protějšek a míří se svou stranou po německém vzoru k historicky nejhoršímu povalečnému výsledku.

Nová tvář zelených

Do rakouského parlamentu – Národní rady – se dnes mohou dostat ještě asi tři strany. Těsně se to může povést liberální formaci NEOS, kterou lze nejlépe popsat jako kopii německých liberálů z FDP. Zajímavá je situace v zeleném sektoru, kde o přežití nad hranicí 4 procent bojují tradiční Zelení, vedení lídryní s lesbickou orientací Ulrike Lunaczek. Příčinou jejich oslabení je strana s houbou ve znaku. Tou je listina jednoho z dosavadních výrazných zelených politiků Petera Pilze, kterému se ale u Zelených nelíbil příliš otevřený postoj k islámu a přistěhovalcům, a proto jde do voleb se samostatnou kandidátkou, která je také kolem čtyřprocentní hranice pro vstup do Národní rady. Napínavé to tedy nebude jen na začátku „tabulky“, ale i dole.

Už od odpoledne můžete ze všech právě uvedených důvodů sledovat na stránce Reflex.cz online přenos o průběhu a výsledcích rakouských voleb. V posledních spolkových zemích se urny uzavřou v 17 hodin, kdy začne nejen sčítání hlasů, ale budou zveřejněny také první odhady výsledků.