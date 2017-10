Máme se bát mikroplastů v pitné vodě?

Že je naše planeta zaneřáděna plasty nejen od Šumavy k Tatrám, ale doslova od Aljašky k Austrálii, je zcela zřejmé, a jisté je i to, že plasty představují jeden z největších ekologických problémů do budoucnosti. Zatím se to týkalo především volné přírody, moří, rozvojových zemí a také potravinářství. Jsou nově rizikem i pro pitnou vodu, a tedy pro nás?