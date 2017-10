Nejlepší volební klipy mají TOP 09 a Piráti, nejříznější vzkaz poslala Babišovi strana Radostné Česko

Ještě nikdy se od listopadové revoluce v roce 1989 v předvolebních klipech neobjevilo tolik vášnivého odmítání Evropské unie, eura, islámu a migrace. Jenže jako vždy je přehlídka stran a hnutí většinou nudná a nezajímavá. Několik výjimek se ale přece jenom najde.

Za jasného vítěze na tomto poli předvolební kampaně (samotné výsledky voleb budou samozřejmě jiné) se dá označit TOP 09. Její série klipů s hercem Petrem Čtvrtníčkem přesahuje ostatní o mnoho délek. Profesionálně zpracovaná dílka, která přistoupila k celé věci s nadhledem. Nic podobného letos v České televizi při prezentaci ostatních stran neuvidíte. Například klip, jak Čtvrtníček zastřelí předsedu strany Miroslava Kalouska, by uspěl i v celosvětovém srovnání. Je zde: https://www.youtube.com/watch?v=w_KtGkIMJYI

Velmi razantně, ale s nápadem pojala své klipy i Pirátská strana. Její předseda Ivan Bartoš u toho hraje na harmoniku (je to jeho oblíbený nástroj již mnoho let a umí to s ní dobře), členové strany zpívají a dokázali své poselství včlenit do jednoduché písně, která se vymezuje nejenom proti Andreji Babišovi, ale i ostatním stranám. Na YouTube a na sociálních sítích nejúspěšnější předvolební klip. Podívat se můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=5f0-nQLHHM4

Podle průzkumů nejsilnější strana ANO 2011 a její šéf Andrej Babiš mají své klipy založené na parodii ostatních politiků, které označují za „bla, bla, bla“. Z pohledu politického marketingu to není špatné, je ale zvláštní, že něco takového prezentuje předseda ANO, který mění některé své postoje a názory neustále. Navíc Babiš má daleko k nadsázce a nadhledu, kterými disponují Čtvrtníček či Bartoš. Není to ale žádný propadák, i když počet zhlédnutí není nijak závratný. Tady je představení Andreje Babiše: https://www.youtube.com/watch?v=FarfwwGGb70

Od ČSSD se v případě předvolebních klipů nikdy nic mimořádně překvapivého nečekalo a nečeká. Strana není v tomto směru moc moderní, a právě proto je nezajímavá pro mladé lidi. Ovšem video, na kterém volební lídr Lubomír Zaorálek vzpomíná na svého otce a přes něj se dostává k současnosti, je „úhledné“ a dobře stravitelné. K dispozici je zde: https://www.youtube.com/watch?v=O8wNTpzcyhM

Tradiční středopravicové strany jako ODS a KDU-ČSL vsadily na konzervativní přístup ke svým předvolebním prezentacím. V případě klipů to ale připomíná spíše pozdní 90. léta, se současnou online dobou to nemá moc společného. Působí to odtažitě.

Předseda ODS Petr Fiala vystupuje jako solidní člověk a v současnosti je to zřejmě vůbec nejkonzervativnější lídr na české politické scéně. To předvádí ODS i ve svém klipu, ovšem v tomto případě bylo potřeba nasadit jinou formu než super seriózního pana profesora. Zda to zabere, uvidíme příští týden. Klip ODS je zde: https://www.youtube.com/watch?v=dDK5MVuara0

Pavel Bělobrádek také na videu strany působí jako suchar. Ne, že by se dalo proti tomu, co Bělobrádek v klipu říká, něco namítat, ale jsou to obecně známé pravdy. Klip by ale měl být něco jako výstřel. A to v případě KDU-ČSL není. Je tady: https://www.youtube.com/watch?v=LN_z3bIT4uo

Tomio Okamura a jeho SPD se mohou stát překvapením voleb. Jistě, tomu, co tato strana a zejména její předseda říká, se většinou věřit nedá. Před volbami se dá ale slíbit cokoli. Když si odmyslíme obsah, jsou klipy SPD na slušné profesionální úrovni. Například tento: https://www.youtube.com/watch?v=kkLI_bEfm4A

Pokud se ale někdo do svých soupeřů skutečně pořádně opřel, tak je to malá strana Radostné Česko se svým výjimečným klipem. Ve volbách sice nemá vůbec žádnou šanci, ale její atak na Andreje Babiše je mimořádně řízný. Boleslav Buzek, předseda strany, v něm říká: „Máme tady vzkaz pro člena zločinecké organizace, pro agenta StB Bureše: Nejsme ovce, alespoň většina Čechů, běž si buzerovat své zaměstnance.“ Klára Novotná, kandidátka za tuto stranu, pak dodává: „To, že neumíš na počítači, to nám nevadí, já to taky neumím, ale nenuť k tomu naše babičky, vem si to svý EET a táhni s ním do prdele!“ Podívejte se: https://www.youtube.com/watch?v=Eq2QeSAcOnc

Velkou diskusi pak vyvolal klip „Bloku proti islamizaci - Obrany domova“. Na něm vidíte babičku, která se šourá pro sociální dávky, a po cestě ji srazí k zemi muslimové. Výstřel to na rozdíl od jiných je, ale terč nezasáhne. Navíc velmi podobnou věc jsme již viděli, silně to připomíná video strany Švédští demokraté z roku 2010. Najdete ho zde: https://www.youtube.com/watch?v=d85sEAxX3AQ

Ze známějších lidí najdeme v klipech politických stran a hnutí, které vysílá Česká televize, například ještě zpěváka Tomáše Ortela, jehož píseň doprovází video „Řádu národa – Vlastenecké unie“. Je tady: https://www.youtube.com/watch?v=FOCasQ4Wz14

Překvapením naopak je, že strana Sportovci, která má na svých kandidátkách mnoho významných někdejších sportovců, nedokázala „vyplodit“ nic zajímavějšího, než je například tento klip: https://www.youtube.com/watch?v=PDCFgAmUFrA

Předvolební klipy nakonec nerozhodnou volby, je ale s podivem, že většina stran je v době, kterou tolik ovlivňuje internet a sociální sítě, hodně zanedbává.