Kontextová reklama na internetu je novodobá cenzura!

Původně jsem chtěl tento komentář psát o nových trendech čistění odpadních vod v rodinných domcích. O tom, že díky zeleným technologiím lze čistit vodu z domácího WC v kořenové čističce zcela ekologicky, přirozeně a šetrně, takže nemusíte být napojen na kanalizaci, aby vaše lejna odtékala do centrální čističky. Díky kontextové reklamě to nenapíšu.

Na začátku byl, podobně jako v knihách Umberta Eca, rukopis. Byl to rukopis dopisu čtenáře, který se mi lehce vysmíval a dělal si šprťouchlata z mého článku a reklam, jež se k němu na našem webu zobrazují. Napsal jsem totiž sloupek o firmě, která nabízí odposlechy mobilů, a hrubě jsem jejich činnost zavrhl. Nelíbí se mi, když někdo někoho šmíruje, a už vůbec se mi nelíbí, když si někdo jiný z toho šmírování udělá živnost a nabízí takto problematickou službu komerčně. Zaprotestoval jsem si tedy na našem webu, a když onen čtenář můj článek četl, najednou si všiml reklamy.

K mému článku proti odposlechům a šmírování se bohužel zobrazovaly reklamy na nějakou bezpečnostní agenturu, jež jak na potvoru prodává odposlechy. Což mého čtenáře jednak pobavilo, jednak trochu naštvalo. A ono to — musím bohužel přiznat — opravdu trochu trapné je.

I sedl jsem k počítači a napsal — jako každému, kdo mi slušně napíše — slušnou odpověď. Že ano, že si uvědomuju, že tyhle reklamy jsou v kontextu mého článku fakt trapas. Ovšem že s tím nic neudělám, protože kontextové reklamy se přiřazují podle kontextu, podle klíčových slov, a když je holt můj text o odposlouchávání telefonu, tak se k němu holt budou zobrazovat reklamy na odposlechy telefonů, i kdybych v textu ty odposlechy stokrát odsoudil a zavrhl. Kontextová reklama totiž není přiřazována s využitím umělé inteligence, a tak jsou podobné lapsy zcela běžné.

Můj čtenář vysvětlení přijal, napsal mi zpátky, že to chápe, a dodal malý vtípek. Že kdybych psal o plynových komorách, tak že by mi podle stejné logiky musela Síť dávat kontextové reklamy na dodavatele plynu. A zamrazilo mi v zádech, protože jsem vlastně na tento několik let starý trapas už zapomněl.

Před několika lety jsem skutečně psal komentář o člověku, jenž popírá existenci plynových komor. Byl to článek velmi emotivní, velmi pohoršený a pro čtenáře, kteří mne na věc upozornili, bylo opravdu zábavné, že se k němu jako kontextová reklama zobrazovala inzerce jedné nejmenované plynárenské společnosti. Algoritmus reagoval na slovo plyn a umělá inteligence Sítě je dosud v plenkách, takže nezvážila, že k podobnému textu se reklamy na plyn opravdu, ale opravdu nehodí.

No, a proto jsem dnes ten komentář o kořenových čističkách odpadních vod prostě nenapsal. Respektuji naše čtenáře, mám je rád a nechci, aby jim kontextová reklama u mého textu zařazovala inzeráty na h**na.