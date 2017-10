Piráti jdou za koblihu

Minulý týden proběhl na Twitteru Pirátské strany zajímavý rozhovor, ze kterého cituji to nejdůležitější. Vladislav Musílek: Chápu správně, že Pirátská strana by šla do vlády, v které by ANO mělo menšinu? Pokud by ve vládě nebyl Babiš? Piráti: Momentálně by tam nesměl být nominován ani Faltýnek. Pak bychom o takové koalici teoreticky uvažovali. Tomáš Kraus: Ach jo, nedávno jste někde psali, že do vlády ne, že chcete být tvrdá opozice. A teď už uvažujete o ANO? Piráti: Nikdy jsme nedeklarovali, že jdeme do opozice a nikdy jsme zcela neodmítli koalici s ANO. Byť to je nejpravděpodobnější scénář.

A je to. Bez Faltýnka a Babiše je pro Piráty koalice s hnutím ANO představitelná a možná. Je to doslova šokující. Podívejme se nejprve na symbolické hodnoty stran v naší politické kotlině.

ANO zaujalo pozici, kterou dlouhá léta drželi komunisté. Ti byli - především díky věkovému průměru svých voličů - skoro třicet let symbolem zatuchlosti, zpátečnictví, nesvobody a útlaku. Po posledních volbách se díky masivnímu nástupu Andreje Babiše a jeho hnutí ANO zkornatělost KSČM jaksi upozadila, a symbolem bolševismu a starých pořádků se stal právě Andrej Babiš.

Bývalý komunista, který spolupracoval nevědomě s StB, nadělal peníze suspektním způsobem a zjevně šel do politik proto, aby ještě víc zbohatl. Ty nejhorší tradice našeho národa - zlodějina, korupce, pokrytectví a lež - totiž Babiš ztělesňuje ještě lépe a výstižněji než soudruzi z KSČM, kteří na rozdíl od Babiše po revoluci nezahodili stranický průkaz. Přesně na opačném pólu symbolické hodnoty politických stran usilujících o přízeň voličů jsou potom Piráti. De facto zaujali (spolu s mladými zelenými) stejné symbolické pozice, jako měla komunistická strana po druhé světové válce. Piráti dnes, stejně jako komunisté tenkrát, představují v politice cosi mladého, neopotřebovaného a perspektivního.

Tak, jako ANO symbolicky znamená postbolševický oligarchický marasmus, Piráti naopak symbolizují pokrok, svobodu a změnu. A některé jejich nápady - třeba maximální elektronizace státní správy - jsou zjevně moderní a správné. Minulý týden však - jak ukazuje výše uvedená komunikace - Piráti svou symbolickou hodnotu perspektivního politického směru v úplnosti popřeli. To, že jsou ochotni po volbách jít do koalice s hnutím ANO, je doslova plivnutím do obličeje všem, kteří v Pirátech viděli pozitivní volbu. Jak na Twitteru Piráti potvrdili, je jim představa, že budou u koryta, tak drahá, že kvůli tomu jsou ochotni totálně zradit svůj program. Podívejme se na některé body, které Piráti prosazují.

Cituji jejich program: „Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků. Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací. Zrušení EET pro e-shopy, platby kartou, řemeslníky a drobné podnikatele. Nekompromisní rozkrývání korupčních vazeb.“

Tedy - pravý opak toho, co chce a prosazuje ANO. Osobní odpovědnost politika za ukradené dotace na Čapí hnízdo? Rozkrytí korupčních vazeb kolem Agrofertu? Zrušení Babišem prosazovaného EET? Konec podpory biopaliv? Vždyť to jsou všechno body, které jsou přímo proti programu a praxi hnutí ANO. Přesto Piráti neváhají, bez ohledu na jejich program, deklarovat, že za kousek žvance klidně s Babišovými lidmi půjdou do koalice.

Je to směšné popření vlastních slibů - o to směšnější, že k němu dochází už před volbami. Stejně tak směšný je pirátský návrh, že by s ANO šli jen bez Babiše a Faltýnka, je to trapný alibismus. Stejný nesmysl, jak kdyby komunisté šli do voleb bez Marxe a Lenina. ANO bez Babiše neexistuje. Ale postoj Pirátů ukazuje, že když za to dostanou nějaké posty, tak klidně to Babišovo hnutí spolknou a budou s ním spolupracovat.

Myslím, že je to od symbolu pokroku v naší politice opravdu hezké gesto, a doufám, že si jej uvědomí všichni, kdo by chtěli Piráty volit jako čerstvý vítr naší politiky. Jejich ochota ke spolupráci s ANO ukazují, že Piráti nejsou čerstvý vítr, ale starý pšouk.