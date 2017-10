Šmíráci útočí. Firma nabízí odposlechy mobilů

Sedím u počítače a hledím na stránku alibinamiru.cz. A nevěřím svým očím - stejně jako jim nevěřila kolegyně, co mne na stránku upozornila. Vyběhla na ní někde jako reklama, a ona (a následně i já) jsme pak jen valili bulvy. „Jsme první a jediná agentura v České republice poskytující komplexní servis v oblasti zajištění alibi, důkazů, svědectví a krytí Vašich libovolných aktivit. Společnost Alibi na míru vznikla v roce 2012 s cílem nabídnout profesionální a diskrétní služby všem, kdo chtějí žít podle svých představ bez rizika, že je bude kdokoliv soudit a kritizovat.“ Jasně. Takže když potřebuju někoho oddělat, tak si od nich nechám udělat alibi, že jsem byl ve Švýcarsku. Fakt skvělá služba - i když těžištěm klientely nebudou nájemní vrazi, ale nevěrní manželé. Co služba nabízí? „Základní alibi: Potřebujete se jednorázově, neplánovaně, nebo naopak plánovaně vyhnout určité situaci? Rádi byste se na pár hodin dostali z rodinného života, bez rizika výslechu a s pocitem klidu, že vše zůstane skryto? Na Vaši žádost vytvoříme libovolné alibi potvrzené emailem. Alibi korespondující s Vaším soukromým, nebo profesním životem. Z libovolné mailové adresy obdržíte pozvánku na pracovní meeting, workshop, večeři s důležitým klientem, třídní sraz apod. Vše bude od existující společnosti.“

Jasně - kašírované důkazy, ty se můžou hodit v soukromí i v případném trestním řízení. „Alibi na míru: Nic není nemožné! Od vytvoření pozvánky existující agentury na pracovní meeting, setkání spolužáků po letech, přes dodání fotografií s Vaší osobou na Vámi zvoleném místě, obdržíte reklamní předměty, vouchery, účtenky z hotelu, letenky, budete mít k dispozici nonstop krytí po telefonu v existujícím hotelu, v destinaci, ve které se máte nacházet...a spoustu dalších kombinací tvorby alibi na klíč.“ Nevím, jestli by takové „alibi“ obstálo před policií, spíš myslím, že ne. Ale na manželku by mělo stačit - i když dnes asi není důvod se s ní spíš nerozvést než si nechat vytvářet krytí. Až dosud tedy agentura nabízí věci sice trochu komické, ale v podstatě nic špatného. Když je někdo tak blbej, že lže svý starý, tak ať si na to lhaní klidně pořídí pomůcky. Pak jsem ale v nabídce narazil na něco, co už k smíchu není ani náhodou: „Monitoring mobilu: Chystáte se kupovat mobilní telefon svému dítěti, zaměstnanci a přejete si monitorovat veškeré aktivity zařízení? Přejete si vědět kdy a s kým telefonuje? Jaké je dění v okolí mobilního telefonu? Komu píše SMS zprávy, e-maily? Chcete znát korespondenci aplikací Messenger, Viber, Whats App a dalších? Jaké kontakty a fotografie má uložené v telefonu? Aktuální gps polohu telefonu, nebo uplynulé pohyby telefonu? Naše služba vám umožní získat všechny tyto informace a mnoho dalších.“ Tedy něco, co by určitě neměl nikdo nabízet.

Neváhal jsem, vytočil telefonní číslo společnosti, a sdělil jim, že potřebuju odmonitorovat milenku s iPhonem. Pán na druhém konci drátu mi vysvětlil, že by to stálo (za kvartál, na kratší dobu to nedělají) pětadvacet tisíc korun. A že by k jejímu mobilu potřebovali přístup - nebo že bych jí dal mobil nový, který by předtím ošetřili. Pokud jsem dobře pochopil - pracují s tím, že ukradnete partnerce mobil, ke kterému předtím odkoukáte PIN, a firma vám do něj nainstaluje software, který celý telekomunikační provoz zařízení zaznamenává a dává vám možnost do záznamu nahlížet. A pak ten mobil partnerce vrátíte nakažený... Což je zcela bez diskuse nepřijatelné, a úřady by rozhodně nabízení takových služeb měly zatrhnout. „Co vám na to říká policie?“, ptám se. Pán vysvětluje tak krystalicky čistě, že je to opět až k smíchu: „My neděláme vyloženě odposlech mobilu. My vám zprostředkujeme licenci a nahrání software do toho telefonu. A jak vy s tím už naložíte je už čistě na vás. Klient nám vždycky podepíše to, že byl srozuměnej s timhletim a komu on ten telefon dá, komu ho dá k dispozici, to už je na tom klientovi.“

Chápu. Anonymní pán na druhém konci aparátu nekrade, on jenom zlodějům svítí. „My bysme museli mít ten telefon k dispozici,“ říká ale nakonec, když se ptám, jak tu mou milenku nejlépe odsledovat. A tím potvrzuje, že je připraven namontovat do cizího telefonu bez souhlasu jeho majitele odposlouchávací software. Skvělá služba, jsem rád, že si neviditelná ruka trhu dokáže poradit s poprávkou po v podstatě libovolném typu služby. Fakt radost. Celá ta lumpárna funguje na internetu. Proto jsem neváhal, a poslal link na tento článek na email internetové policie, aby posoudili, zda je zprostředkování odposlechu cizího telefonu v Česku legální. Nabídka, kterou jsem popsal, je totiž zcela jednoznačně za hranou tolerovatelného. A představuje přesně ten moment, kdy se udání stává důležitou a pozitivní složkou občanské společnosti.