Mělo by být nošení burek, hidžábů a jiných šátků zahalujících obličej zakázáno i v Česku?

V sousedním Rakousku je od prvního října tohoto roku účinný jednoznačný zákaz zahalování na veřejných místech, školách a úřadech. Již v březnu to odhlasovala vládních koalice rakouských lidovců a sociálních demokratů. Jestliže někdo poruší zmíněný zákaz, může mu být uložena pokuta až do výše 150 eur (asi 3900 Kč.).

Rakousko je tak po Bulharsku, Belgii či Francii další zemí, která zakázala zahalování na veřejnosti. Mám za to, že je to krok správným směrem, pomáhající chránit naše, evropské hodnoty a bezpečnost.

Dodejme, že citovaný zákaz zahalování je součástí rakouského integračního zákona, jenž aktuálně reaguje na relativně masový příliv uprchlíků/migrantů do země zejména z muslimských států.

V čem je možné spatřovat hlavní pozitivum zákazu zahalování na veřejnosti?

In media res: Spatřuji zásadní legitimní důvod pro přijetí takového zákona s názvem bezpečnost. A to nejen v souvislosti s terorismem, ale i jinými trestnými činy a správními delikty. Zahalování nepochybně znemožňuje, či alespoň krajně znesnadňuje identifikaci zakryté fyzické osoby páchající trestný čin nebo přestupek.

Navíc ale, stejně jako mnozí psychologové, právníci a sociologové, vidím u zahalené osoby silnou komplikaci (takřka bariéru) v tzv. sociální interakci. Uvědomujeme si, že nonverbálně je neseno skoro osmdesát procent informací? A když je někdo zahalen, tak sice slyšíme jeho hlas, ale zbytek komunikace rozhodně vázne. To může způsobit nejen nepochopení, ale i nekonformní pocit pro nezahalený zbytek populace.

Další důvod, proč vítat citovaný zákaz zahalování, je mj. z oblasti ochrany rovnoprávnosti žen. Jak známo, povinné zahalování různými nikáby, hidžáby a burkami se týká pouze žen a v naší, středoevropské „rovnoprávné“ kultuře působí nebývale cizorodě.

Jako právník bych rád také upozornil na skutečnost, že francouzské zákony zakazující mj. nošení závojů a šátků zahalujících obličej na veřejnosti, jež tam platí již od roku 2011, opakovaně přezkoumával Evropský soud pro lidská práva (ESLP). A ESLP došel k závěru, že neodporují ochraně lidských práv a svobod.

Co myslíte, byl by takový zákon, zakazující nošení různých závojů, burek, nikábů, hidžábů a šátků zahalujících obličej na veřejnosti, užitečný i v ČR? Měli by ho přijmout i čeští zákonodárci? Napište nám, prosím, do komentářů nebo hlasujte v anketě: